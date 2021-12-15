新華社報導，中國國家主席習近平15日下午在北京和俄羅斯總統普丁舉行網路視訊會晤，討論如何聯手對抗美國、推進能源合作、上合組織合作、金磚國家合作、聯合國安理會合作等議題，並宣佈《中俄睦鄰友好合作條約》延期5年。兩國元首還相約明年2月北京冬奧見，這也是近2年來他們首次面對面會晤。

習近平在會談中對普丁說，「很高興在歲末之際同你舉行今年第二次視頻會晤，這也是2013年以來我們的第37次會晤。你在多個場合稱讚中俄關係是『21世紀國家間協作的典範』，堅定支持中方捍衛本國核心利益，反對離間中俄的企圖。我對此高度讚賞，願同你一道，全面總結今年雙邊關係發展新成果，對各領域合作作出新規劃，推動兩國關係持續高質量發展。」

習近平強調，「當前，世界百年變局和世紀疫情交織影響，世界進入動蕩變革期。中俄關係經受住各種風浪考驗，展示出新的生機活力。我同總統先生通過多種方式就重大議題保持溝通和協調，共同為中俄關係把舵領航。雙方正式宣佈《中俄睦鄰友好合作條約》延期並賦予其新的時代內涵，在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持，捍衛了各自國家尊嚴和兩國共同利益。」

習近平指出，中俄全方位務實合作展現出巨大政治優勢和機遇優勢。雙邊貿易額在前三個季首次突破千億美元大關，全年有望再創新高。中俄科技創新年圓滿閉幕，一系列戰略性大項目順利實施，共建「一帶一路」同歐亞經濟聯盟對接順利推進。兩國積極展現大國擔當，團結國際社會抗擊疫情，闡述民主和人權的正確內涵，成為踐行真正的多邊主義、維護國際公平正義的中流砥柱。

習近平指出，明年，中國共產黨將召開二十大，俄羅斯將進入落實《2030年前國家發展目標》的關鍵時期。雙方應該堅持互予共享開放機遇，堅持推動全球發展議程，為建設新型國際關係、構建人類命運共同體發揮作用。

習近平強調，「再過一個多月，你即將訪華並出席北京冬奧會開幕式，以實際行動展示對中方辦會的支持。北京即將成為世界上首個既舉辦過夏季奧運會、又舉辦過冬季奧運會的城市。目前，我們正按照『簡約、安全、精彩』的原則全力籌備，各項工作已經基本就緒。我們將實現奧運互訪，明後兩年中俄還將舉辦中俄體育交流年。要以此為契機，讓體育交流成為增進兩國人民相互瞭解和友誼的橋梁和紐帶。你這次訪華也將是我們近兩年來首次線下會晤。我期待同你屆時就雙邊關係、重大國際和地區問題進行深入交流，相信我們將達成更多新的重要共識。我對我們的『冬奧之約』十分期待，願同你攜手『一起向未來』，共同開啓後疫情時期中俄關係嶄新篇章。」

習近平指出，「不久前，中共十九屆六中全會勝利召開，會議通過並發表了一個新的歷史決議，全面總結中國共產黨百年奮鬥重大成就和歷史經驗。我常說，我們的目標很宏偉，也很樸素，歸根結底就是讓全體中國人民都過上好日子。以人民為中心是我們的根本執政理念。中俄兩國都是具有世界影響的大國，也都找到了符合本國國情的發展道路。中方將一如既往堅定支持俄方為維護國家長治久安所作的努力。我願經常同你坦誠深入交流治國理政經驗，共同引領中俄關係持續高水平發展，引領兩國實現民族復興。」

習近平指出，當前，國際上某些勢力打著「民主」、「人權」的幌子對中俄兩國內政橫加干涉，粗暴踐踏國際法和公認的國際關係準則。中俄雙方要開展更多聯合行動，更加有效維護雙方的安全利益。雙方要加強在國際事務中的協調和配合，在全球治理上發出更加響亮的聲音，就抗疫、氣候變化等全球性問題拿出切實可行的方案，在解決國際和地區熱點問題中堅定捍衛國際公平正義，堅決反對披著「多邊主義」和「規則」外衣的霸權行徑和冷戰思維。

習近平指出，去年以來，中俄積極開展抗疫合作，生動詮釋了守望相助的雙邊關係內涵，也為推動國際社會團結抗疫、構建人類衛生健康共同體作出了積極貢獻。雙方要多想辦法，相向而行，在嚴防疫情跨境傳播前提下，落地更多疏通「堵點」的實際舉措。中方也願加強同俄方在病毒檢測、疫苗和藥物研發方面的合作對接。

習近平指出，新形勢下，雙方要共享發展機遇，做大合作蛋糕。抓住新一輪科技革命和產業變革機遇，加快前沿科技產業合作。中俄能源合作基礎牢固，契合點多，雙方要鞏固傳統能源合作存量，補充新能源合作增量，推進核能領域一攬子合作，探討拓展可再生能源等新合作方向。

習近平指出，「今年9月，我在第七十六屆聯合國大會上提出全球發展倡議。這是中方著眼各方特別是新興市場國家和發展中國家面臨的市場挑戰，致力於落實聯合國2030年可持續發展議程提供的又一全球公共產品。中方願同俄方加強合作，為完善全球治理、推進全球發展事業發揮作用。」

關於地區合作，習近平指出，上海合作組織成立20年來，中俄始終保持高水平戰略協作，同其他成員國一道堅定遵循「上海精神」，不斷增進團結互信，深入開展各領域合作。雙方要支持本組織各成員國平穩推進國內重要政治議程，決不允許外部勢力以任何藉口干涉地區國家內政。要牢牢把握上海合作組織發展正確方向，走團結合作、安危共擔、開放融通、互學互鑒、公平正義之路。中方願繼續同俄方和集體安全條約組織成員國開展靈活多樣的合作，維護地區安全和穩定。

關於金磚合作，習近平指出，中方將於明年擔任金磚國家主席國，主辦領導人第十四次會晤等活動。中方願同俄方保持高水平戰略協作，推動金磚國家全面深化各領域合作。倡導踐行真正的多邊主義，支持多邊貿易體制，建設開放型世界經濟。抓好金磚務實合作，深化公共衛生合作，拓展「金磚＋」模式，擴大金磚合作的受益範圍。相信在中俄共同努力下，明年的金磚合作一定能夠取得積極成果。

關於聯合國安理會合作，習近平指出，當前形勢下，安理會5個常任理事國有必要就深化抗疫合作、維護國際和平和安全、促進經濟復甦加強協調，積極回應國際社會的普遍期待。中方願同俄方保持密切溝通。

雙方就當前大國關係和民主問題交換意見。習近平強調，民主是全人類的美好追求和共同價值，也是各國人民的權利。一個國家是否民主，如何更好實現民主，只能由本國人民來評判。國際上的事應當由各國共同商量著辦，推行國際關係民主化、踐行真正的多邊主義才是人心所向、大勢所趨。中方願同俄方加強溝通協調，引導國際社會樹立正確的民主觀，捍衛各國正當民主權利。

普丁表示，當前俄中關係正處於前所未有的歷史最好時期，體現出高度的戰略互信，樹立了在互不干涉內政、相互尊重彼此利益基礎上實現互利共贏的榜樣，堪稱21世紀國際關係的典範。

普丁表示，今年是《俄中睦鄰友好合作條約》簽署20週年，俄中正式宣佈條約延期。雙方克服新冠肺炎疫情影響，保持密切交往，積極推動經貿、能源、科技等各領域務實合作穩步發展，就國際和地區問題開展溝通協調。俄中戰略協作已經成為有效解決各種國際熱點問題、維護國際和平的重要積極因素，為鞏固以國際法為基礎的國際秩序發揮了重要作用。

普丁表示，期待很快訪華並出席北京冬奧會開幕式，俄方一貫反對將體育政治化的圖謀。期待屆時和習近平就共同關心的重要問題深入交換意見，推動俄中關係持續高水平發展。

普丁表示，俄方願同中方繼續加強經貿、油氣、金融、航空航天等領域以及戰略性大項目合作，推進歐亞經濟聯盟同「一帶一路」倡議進一步對接。加強抗疫合作，反對將疫情政治化。進一步加強人文交流，搞好明後兩年體育交流年。

普丁表示，俄方將最堅定地支持中國政府在涉台問題上的正當立場，堅決反對任何勢力借涉台問題損害中方利益，堅決反對在亞太地區組建任何形式的「小圈子」，任何挑撥離間俄中關係的圖謀都不會得逞。

普丁表示，俄方願同中方繼續深化在上海合作組織、聯合國安理會等多邊場合的密切協作，支持中方明年擔任金磚國家主席國工作，堅決反對干涉俄中兩國內政和遏制兩國正當發展利益的企圖，捍衛國際公平正義，維護國際戰略安全與穩定。俄方願同中方就維護各國真正民主權利問題加強溝通。

報導稱，雙方還就其他共同關心的國際和地區問題交換了意見。兩國元首並相約明年2月北京見。丁薛祥、王毅、何立峰等參加上述活動。