公投進入最後倒數，立委傅崐萁、縣長徐榛蔚今天一大早連袂南下，搭乘「四個同意」宣講公投車，一路從最南區的富里、卓溪、玉里等三鄉鎮，往北挺進晚間來到花蓮中區五鄉鎮，向鄉親疾呼公投當天一定要出來投票，沿途受縣議會副議長潘月霞、縣議員、鄉鎮長、鄉鎮代表、各村里長力挺，眾多鄉親也站在街頭向委員和縣長揮手，回應高喊「四個都同意，台灣更美麗」。

陪同參與遊街有副議長潘月霞、富里鄉長陳榮聰、玉里鎮長蔡秋龍、瑞穗鄉長陳進光和鄉鎮代表、各村里長等人。(戴志揚翻攝)

傅崐萁、徐榛蔚兩人身穿藍色夾克搭乘「四個同意」宣講公投車，戰車兩側懸掛「守護孩子挺公投」及「拒吃毒豬」、「公投大選」、「珍愛藻礁」、「重啟核四」個都同意的醒目看板，今天早上十時從富南協台廟集合出發，途經玉里鎮沿三鄉鎮重要街頭巷尾遊街，宣講這次公投的重要意義。

許多熱情的鄉親，站在街頭不畏寒冷，見到立委傅與縣長的公投車迎面而來，雙手高舉比出四的符號手勢。(戴志揚翻攝)

許多熱情的鄉親，站在街頭不畏寒冷，見到立委傅崐萁、縣長徐榛蔚的公投車迎面而來，雙手高舉比出四的符號手勢。(戴志揚翻攝)

立委傅崐萁和縣長徐榛蔚在車上持麥克風向鄉親報告說，據中選會公告，本次公投案，具有投票權人的人數為1982萬人；四項公投案的通過門檻，同意票須超過495萬票，且多過不同意票，才能通過。所以，最好能衝出500萬同意票，為了守護我們下一代孩子的健康未來，我們一定要出來投同意票。

「守護孩子挺公投」立委傅崐萁、縣長徐榛蔚下鄉宣講。(戴志揚翻攝)

「公投是人民行使民主的重要公民責任！」請假中的縣長徐榛蔚強調，國民黨訴求4項公投攸關民生、環境、經濟及民主等重要議題，萊豬牽涉民生問題，國家要前進發展，民生問題非常重要；核電是經濟問題，穩定供電才能讓經濟大步向前；保護藻礁和環境永續息息相關，呼籲鄉親勇敢站出來，投下四個同意，守護台灣下一代的未來，讓台灣更美麗。

許多熱情的鄉親，站在街頭不畏寒冷，見到立委傅崐萁、縣長徐榛蔚的公投車迎面而來，雙手高舉比出四的符號手勢，表達全力支持；有的爸爸抱著孩子、原鄉的部落族人或老弱婦孺，紛紛站出來為傅崐萁及縣長徐榛蔚加油。兩人也不時走下戰車主動與鄉親打招呼。

陪同參與遊街有副議長潘月霞、富里鄉長陳榮聰、玉里鎮長蔡秋龍、瑞穗鄉長陳進光和鄉鎮代表、各村里長等人。「四個同意」宣講公投車，中午來到瑞穗鄉東昇茶行，吃完便當後再出發，下午一路北上至光復鄉富，大約三點半進入馬太鞍溪橋北端出發，晚間抵達鳳林鎮繞街宣講，沿途受到鄉親熱情支持。