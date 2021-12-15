Intelligent Asia亞洲工業4.0暨智慧製造系列展15日在台北南港展覽館登場，展出從製造端到應用端所需之軟硬體設備與整合系統，提供業者改善製程及提升產品附加價值的轉型升級策略。(郭吉銓攝)

Intelligent Asia亞洲工業4.0暨智慧製造系列展15日在台北南港展覽館登場，此次系列展匯聚1000多家參展商、使用超過4000個攤位，業者請來Show Girl展示產品。(郭吉銓攝)

Intelligent Asia亞洲工業4.0暨智慧製造系列展15日在台北南港展覽館登場，此次系列展匯聚1000多家參展商、使用超過4000個攤位，業者請來Show Girl展示產品。(郭吉銓攝)

此次系列展匯聚1000多家參展商、使用超過4000個攤位，業者請來Show Girl展示產品。(郭吉銓攝)

匯集一千多家參展商、超過四千個攤位，展出從製造端到應用端所需之軟硬體設備與整合系統，提供業者改善製程及提升產品附加價值的轉型升級策略。(郭吉銓攝)

上銀科技展示「分身機器」，分隔兩地的影像與機械裝置可透過穿戴VR頭盔，讓A地看到Ｂ地的即時360度全景影像，並可遠程操縱機械手臂，提供未來居家辦公（WFH；Work From Home）與異地醫療、演示的無限可能。(郭吉銓攝)

匯集一千多家參展商、超過四千個攤位，展出從製造端到應用端所需之軟硬體設備與整合系統，提供業者改善製程及提升產品附加價值的轉型升級策略。(郭吉銓攝)

此次系列展匯聚1000多家參展商、使用超過4000個攤位，業者請來Show Girl展示產品。(郭吉銓攝)

展出從製造端到應用端所需之軟硬體設備與整合系統，提供業者改善製程及提升產品附加價值的轉型升級策略。(郭吉銓攝)

匯集一千多家參展商、超過四千個攤位，展出從製造端到應用端所需之軟硬體設備與整合系統，提供業者改善製程及提升產品附加價值的轉型升級策略。(郭吉銓攝)

受新冠肺炎與貿易戰影響，全球製造業無不加速自動化與數位轉型的腳步，同時也意識到重組供應鏈及佈局全球的重要性。如何因應疫情轉變經營模式，使生產量能達到「彈性」及「韌性」，是整個產業共同面對的課題。國內疫苗覆蓋率逐漸上升，台灣在亞洲地區疫情相對穩定，頻獲轉單效益下，報價及毛利表現上揚，從而提升廠商投資及擴產的意願。為提供製造業者一站式採購及交流平台，年度最大智慧製造實體展覽會「Intelligent Asia 亞洲工業4.0暨智慧製造系列展」15日在台北南港展覽館一、二館隆重登場！結合「台北國際自動化工業大展」、「台灣機器人與智慧自動化展」、「台北國際物流暨物聯網展」、「台北國際冷鏈科技展」、「台北國際模具暨智慧成型設備展」、「台灣3D列印暨積層製造設備展」、「台灣國際雷射展」等七大工業展，匯集一千多家參展商、超過四千個攤位，展出從製造端到應用端所需之軟硬體設備與整合系統，提供業者改善製程及提升產品附加價值的轉型升級策略。