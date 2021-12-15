大陸國務院總理李克強15日召開國務院常務會議，確認在2022年將加大對普惠小微企業的貸款與融資，人行將普惠小微企業貸款延期還本付息支持工具轉換為普惠小微貸款支持工具，自2022年至2023年6月底，人行對地方法人銀行發放的普惠小微企業和個體工商戶貸款，按餘額增量的1％提供資金，鼓勵增加普惠小微貸款。

大陸央視報導，除上述措施外，還將自2022年起，將普惠小微信用貸款納入支農支小再貸款支持計劃管理，原來用於支持普惠小微信用貸款的人民幣（下同）4千億元再貸款額度可以滾動使用，必要時可再進一步增加再貸款額度。符合條件的地方法人銀行發放普惠小微信用貸款，可向人民銀行申請再貸款優惠資金支持。

此外，國常會中還表示，確定加大對製造業支持的政策舉措，促進實體經濟穩定發展，要加大對製造業助企紓困和發展的支持力度，扎實推動製造業從中低階向中高階邁進。一是實施減稅降費政策要向製造業傾斜，加大研發費用加計扣除、增值稅留抵退稅等政策力度，支持企業科技創新和傳統產業改造升級。擴大製造業中長期貸款、信用貸款規模。