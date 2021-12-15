歐洲聯盟前瞻產業發展，綠能永續是唯一方向，歐盟成員國波蘭，掌握中、東歐地區製造生產鏈，兩相結合突顯出電動車市場深具開發價值，亦是波蘭政府的重點產業政策之一，台灣的電動馬達、電池芯、充電站及零部件等，互補波蘭生產需求。台波(蘭)經濟合作會議上，電動車的跨國合作成為議題，外加台灣提出以資通訊切入的軟硬體結合，聚焦於智慧城市的商機，都獲得雙方的大力支持。

中華民國國際經濟合作協會15日表示，「第17屆台波(蘭)經濟合作會議」受制於疫情影響，未能舉辦實體雙邊會議，但透過線上會議，一樣能促進台、波產業專家交流，雙方現場及線上參與貴賓超過100人，雙方互動氣氛熱絡。

國經協會表示，隨著歐盟及各國政府制定相關政策，各大國際車廠加速電動車產業未來佈局，波蘭政府重點項目之一是預定在2025年達到100萬輛電動車的生產目標，波蘭在發展電動巴士有豐富的經驗和成就，可望於2025年成為歐洲第3大電動巴士車隊的營運國家。智慧城市領域，波蘭也著重於交通系統，最常實施的解決方案包括：智能停車場、城市照明、即時交通監控、公共空間監控等，近來陸續推動數位化的智慧城市項目如：大數據、物聯網、人工智慧等相關創新。

本次會議的電動車議題，台方講者包括車輛研究測試中心及東元電機；波方則邀請波蘭商會電動車委員會和EvoBus Polska，會中雙方針對各自業務及電動車發展趨勢，分享台波供應鏈國際合作的可能性。智慧城市議題台波雙方分別邀請智慧城市公司、波蘭羅茲大學城市與區域管理系，以及波蘭軟體公司Stepwise擔任講者，針對台波智慧城市商機進行簡報與討論。