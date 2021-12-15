全球鏈條製造龍頭廠-桂盟（5306）集團今（15）日法說。受惠歐美自行車市場持續熱銷，桂盟看好中高階自行車（含電動輔助自行車E-bike）與修補市場，預期2022年上述兩大市場的鏈條出貨量，可望分別年增10-15％，桂盟將擴產因應市場需求。法人表示，2022年自行車產業續旺可期，桂盟年營收與獲利同步看增5-10％。

桂盟集團旗下有四個事業群，分別為自行車鏈條、機車零件事業、汽車正時系統事業與車庫門開門機事業，其中以自行車鏈條為營收大宗。近兩年受到疫情影響，民眾因為無法出國，反而帶動戶外休閒運動興盛，中高階自行車與E-bike大為熱銷，推升相關鏈條需求成長。

桂盟集團表示，中高階鏈條與修補鏈條合計營收佔比，預估將由2021年的40％提高到2022年的45％以上，成為推升2022年營收與獲利同步增長的動能。

桂盟集團在整車大廠釋出大量訂單下，目前訂單滿手、產能利用率滿載，隨著自行車鏈條出貨量持續成長，以及汽車正時系統與車庫開開門機等非自行車事業同步成長，帶動2021年前11月合併營收直逼71億元、年增近三成的同期新高，已經超越2020年全年的營收；前三季每股大賺11.82元的同期新高，年增四成，直逼去年一整年的獲利！