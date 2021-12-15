總統蔡英文的論文門爭議，成為最近最受關注的新聞話題，台北市長柯文哲的妻子陳佩琪日前曾透露，她有次跟先生談到總統的論文門，他只說「總統的論文一定有些問題存在，才會被如此討論不休」；而後柯文哲在防疫記者會被問到此事回說「今天沒有心情跟你們講這個」，「不想講了，算了，回去叫陳佩琪不要亂寫。」陳佩琪今天在臉書提及此事澄清說，她沒有亂寫先生是說，「論文有問題才會被大家如此討論」，他還說「申請資料要封存30年就知道有問題」。

陳佩琪15日在臉書貼文表示，有一事她要澄清一下，上次她的臉書談到先生對蔡總統博士論文的評論，隔天他竟然對媒體說「叫陳佩琪不要亂寫」，她要澄清自己沒有亂寫、亂講，她只是寫不完整而已，先生是說「論文有問題才會被大家如此討論」，他還說「申請資料要封存30年就知道有問題」，她誠實寫出先生的說法，並沒有亂寫，只不過是講不完整而已。

另外，陳佩琪表示，上周末，先生因疫情另有要務，她代為出席在紀州庵的文學森林10周年慶，經營紀州庵10年的封館長致詞說，他們10年前剛進駐這裡時，沒人知道紀州庵在哪裡；10年過去了，那天下午，她沿著古亭捷運站2號出口往後轉入同安街，一路走下去，只見街道周邊林立各式特色咖啡廳、烘焙坊，還有簡餐店、青創文學館，那天天氣溫暖舒適，沿途前去的人絡繹不絕，清風吹拂這條蜿蜒曲折的文學之路，期盼市民朋友有空多來這裡走走，那天她還買了一本書《像我這樣的一隻獅子》送給先生。