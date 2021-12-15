煞持槍劫超商ATM 2分鐘得手百萬變裝逃│中視新聞

五股超商ATM搶案19歲保全是共犯，到職未滿1個月。（張達智翻攝）

遭搶的超商（翻攝照片／戴上容新北傳真）

劉姓主嫌三人昨晚在三峽遭逮，蘆洲警方今晚最新查獲，蔡姓保全也是共犯（翻攝照片／戴上容新北傳真）

新北市五股超商ATM搶案竟是內神通外鬼！21歲主嫌與19歲蔡姓保全是多年好友，到職不滿一個月蔡姓保全將行經地點全洩漏給劉姓主嫌，雙方「內神通外鬼」，4人共謀ATM搶案。蘆洲警分局抽絲剝繭，發現劉姓主嫌與19歲蔡姓保全認識甚久，將蔡男逮捕歸案，訊後將依強盜罪移送。

據了解，警方逮捕蔡姓保全時，發現他因玩生存遊戲，所有擁有6把空氣槍、1把鎮暴槍及63顆各式子彈。

而保全業者則表示，感謝警方在最短的時間偵破此案，蔡姓保全人員為11月26日到職的新進人員，不到一個月，都還在考核中尚未正式任用，今後在聘用人員考核上會更嚴謹，請社會大眾放心。

整起案件，警方在偵辦的過程中，發現種種跡象啟人疑竇，包含歹徒深知保全到超商時間，且該案只花2分鐘便得手、預先備槍到場等候保全、備齊變裝衣褲和裝鈔大提袋、掀開後車門再行搶等細節。

警方於是報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，發現劉男似有隱瞞，經由科技偵查，掌握監視器、通訊，發現劉男與蔡姓保全預先共謀，趁蔡姓保全保養機台的時間，搶匪配合用假搶劫方式意圖搶走公司款項分贓，誰知新北警方動作太快，還沒分贓共犯就已全數被逮。

據了解，劉姓主嫌混跡北市士林一帶，項姓少年是他的小弟，2人有妨害自由、傷害、殺人、槍砲等刑案記錄，林姓男子曾是白牌計程車司機，有妨害風化、賭博、竊盜等記錄，劉男供稱以缺錢花用為由，找上林、項2人，林、項互稱不認識，3人只是臨時組合。