替孩子取名是件慎重的事，要看筆畫、想含意還要配合八字，要是遇上姓氏特別，可能變成煩惱的事。一名姓「操」的爸爸為兒子取名傷腦筋，夫妻倆想了10天也想不出來，最後還是有經驗的爺爺丟出1個字，夫妻倆立刻開心替兒子報戶口。

大陸一位姓「操」的男子喜迎兒子，但夫妻倆卻開始為取名發愁，左想右想也想不出適合的名字，一度還想乾脆讓兒子從母性算了。最後98歲的爺爺說話了，表示孫子肯定得姓操，就取單名一字「越」。

操爸和操媽一聽立刻點頭喊讚，因為「操越」跟「超越」諧音，象徵著這個孩子未來能夠突破自己、超越自己，立刻開心地拿著這個名字登記。

另外網友們也紛紛給意見：「孩子取名叫『操盤』就挺不錯，以後肯定是個炒股奇才。」、「取名為『操寧』或『操能』也不錯，本地發音就成『超人』了。」、「取『操心」一名，這個名字能讓孩子記得，為了自己，父母不知道花了多少心思」。

還有一名母親從《文心雕龍》句子「操千曲而後曉聲，觀千劍而後識器」得到靈感，替女兒取名「操千曲」，十分典雅。