英特爾Pat Gelsinger近日訪台，一改先前講台積電壞話、台灣不安全等言論，14日以簡短影片說明，盛讚台灣擁有一個完整豐沛的、充滿活力的半導體產業鏈，以及台積電所擁有的重大成就，市場傳聞，英特爾這次爭取台積電產能從7奈米一路到3奈米。對此，網友認為，這舉動恐怕是針對AMD而來。

據《工商時報》報導，英特爾此次爭取台積電的產能涵蓋7奈米及6奈米、5奈米及4奈米、以及3奈米等，其中3奈米部分，英特爾希望台積電能比照蘋果設立專線代工生產，台積電方面則考量，若為英特爾設立專線，未來英特爾如將訂單改回自有廠內生產，將導致台積電無法有效運用產能且成本升高，因此台積電希望英特爾能先付訂金，才願意替英特爾設專線代工。

據《DigiTimes》報導，英特爾目前打算保持與台積電的合作關係，直到2025年先進製程追上台積電，至少在3奈米製程順利量產前，英特爾釋出的訂單至少都是台積電的主要動能之一。

目前台積電7奈米製程大客戶為AMD，蘋果則是台積電最大客戶，並一直以來保持雙方緊密的合作關係，目前蘋果占整體產能貢獻26%，接著是聯發科、AMD、高通等客戶，英特爾排名在相當後面。然而，隨著英特爾在先進製程全面下產能給台積電，台積電在先進製程擴產預計也要等一段時間才會開出，若無法及時擴產，AMD和高通可能會部分外包產能給三星3奈米製程，這也讓AMD失去過去依靠台積電先進製程搶下的PC、伺服器市占率的優勢，英特爾也藉由美國政府補助，以及下給台積電的訂單兩邊獲利。

對此，PTT論壇網友也發文指出，「牙膏廠(英特爾)的算盤，全業界都知：把先進製程產能佔下來，不給AMD，看你市占率怎麼超過我。同時英特爾也認為自己的先進製程可以研發成功，到時候自家產能加上台積電產能，就能掌握全市場最大產能，甚至在自家產能順利開出後，也可以占著簽到的產能來對付台積電」。