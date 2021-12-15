林秉樞施暴民進黨立委高嘉瑜不僅扯出網軍爭議，還遭爆打特權疫苗，他兩次接種疫苗紀錄，分別是7月15日在北市小禾馨診所、10月5日在台中榮總施打。前立委沈富雄分析林秉樞打疫苗的邏輯後，忍不住痛批他是集所有惡劣特質於一身的大渣男。

沈富雄14日在政論節目《少康戰情室》中表示，據他了解，去小禾馨打殘劑的人當中，有一些是奶媽，有一些是月嫂，他們一定是有幫忙照顧小禾馨接的小孩；而林秉樞這個渣男，他的意思就是護理師接觸小baby，這個女孩子回家後跟他在一起，如果自己得病傳給她，她又傳給小baby，「這個傢伙真的是大渣男，所有臭男人的惡質他都有」。

沈富雄更說，大家想想看，一個四十幾歲、身體健康的人，要急著到台中去打莫德納，他的心態就和社會上非常害怕新冠肺炎，並想盡辦法要打莫德納的人一樣，「這不是渣男的特徵嗎？很沒用、很沒膽，只會搞女人」。

此外，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中一周前於立法院表示，林秉樞非國安單位的造冊人員，曾在7月15日和10月5日透過一般平台預約施打疫苗，但陳時中後來又改口說，「我在立法院說可能在預約平台接種，但事實上不是」。

對於民進黨立委賴惠員質疑，林秉樞打疫苗的紀錄只能從後台檢視，如今卻被洩漏，「洩漏個資是很嚴重的事」，要求衛福部長陳時中調查。陳時中坦言，該後台畫面他也有看過，一般人看不到，會請法制單位調查，是否違法。