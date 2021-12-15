知名老牌牙膏大廠「黑人牙膏」4個字將走入歷史，預計2022年3月更名「好來」，引發網友熱議，就有網友翻出黑人牙膏40年前的LOGO，直呼小時候看到真的會嚇到，照片曝光也讓不少人感嘆「回憶都回來了」。
黑人牙膏即將走入歷史，改名DARLIE好來，文史工作者、知名懷舊達人張哲生也忍不住在臉書PO感言「想到成語好來好去」，並貼出黑人牙膏歷史，以及40年前產品圖片。
張哲生貼出一張在1982年生產的黑人牙膏產品照片，透過照片可以看到，當時黑人牙膏LOGO上的人物，雖然一樣穿著燕尾服套裝，但卻是一名黑人睜大眼睛，露出白齒的笑容模樣，並非現在的白人LOGO。
不少網友也紛紛留言：「童年回憶都想起來了」、「這個LOGO小孩半夜看到會哭」、「我小時候就真的被嚇到過，認真不騙」、「舊LOGO根本童年陰影，上廁所都會怕」、「小時候用的就是這個包裝，想不到還有機會看到」、「舊包裝真的很毛」。
張哲生表示，原先黑人牙膏命名以及LOGO由來，是認為非洲黑人「面黑齒白」的視覺對比效果能夠凸顯牙膏的作用，但在1989年為了拓展國際市場，才會更換包裝，從原本帶有歧視意外的「DARKIE」改為「DARLIE」，並將LOGO的黑人換為白人，避開爭議。
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