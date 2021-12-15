極端氣候近年來已成為全球各界關注焦點，聯合國祕書長古提瑞斯指出，地球正步入全面升溫的災難中，民眾的生活首當其衝，台中建築業今（15）日舉行「ECO永續綠能座談會」，以台中花博的「四口之家」為例，闡述建築業對抗全球暖化道，二十年前即做出符合歐規窗戶的台灣MIT品牌-鈞匠鋁業，也在現場展示MIT綠建材的實力。

「ECO永續綠能座談會」今日參與座談者，包括四口之家總策展人劉德輔、生產力建設總經理張芳民、台中建經協會準理事長張家駿、滾動綠自然科技總監陳柏宇、鈞匠鋁業總經理吳律謙等，產學界重量級講者齊聚一堂，吸引許多建築董座列席聆聽，會中除探討永續建築的實證與未來，也論述了農業改良、生態綠建築發展以及國內外綠能建材選擇等議題。

節氣「寒露」當天，中部室外溫度高達36度，智慧化居住空間產業聯盟會長、生產力建設總經理張芳民多年前即已經走遍上百個國家，參觀最先進的工廠與建築。他指出，綠建築是全球趨勢，但是，台灣的綠建築法規其實追不上世界氣候的變遷速度，反而是台灣的建築業反應很快，已經積極引進不同的工法、建材，為消費者創造出健康舒適的居家建築。

位於台中后里的「四口之家」，從建材生產、興建、使用到拆除回收，以循環再生工法施作，除了水泥基地之外，其他建材均可回收，是台灣第一個最完整永續家園的計畫。

台灣永續家園協會理事長劉德輔表示，「四口之家」勇奪2018倫敦設計大獎銀獎及德國IF設計獎、日本good design等九大國際設計獎，以及台灣鑽石級建築碳足跡認證，採用太陽能光電供給電力，周邊並有原生樹木及植栽圍繞，與自然共生、共好，營造友善環境，打造可食地景；去年加裝MIT的「鈞匠太極窗」，有專利斷熱鋁門窗，室內可長保冬暖夏涼，更能達到平衡溫度的低碳目標。

滾動綠自然科技被譽為台灣第一農業科技代表、作為國際農業學會最年輕會員，2017年獲得中國大陸最大創新創業比賽銀獎。滾動綠自然總監陳柏宇認為，從「綠建築」、「生態建築」到「農業」，能夠對抗暖化與極端氣候、提高綠覆率是建築業和消費者共同追求的命題。

談起綠建築與綠建材，甫當選2022年台中市建築經營協會理事長的日灃建設董事長張家駿指出，為了堅持採用符合國際標準的綠色建材，不僅成本令人咋舌，評估建材廠商的過程更是歷經重重挑戰，最後更要花費大量心力溝通，才能讓消費者理解綠建材的珍貴價值。

鈞匠「太極窗」的研發期程橫跨三代，吳律謙承襲祖父、父親的研究精神，從代工轉型研發，他親自操作、講解位於「四口之家」的各扇門窗，包括可上開的歐規窗戶、10公尺圓弧形拉門等，本身利用塑鋼隔熱、鋁框的複合設計，室內外可達5度以上的大幅溫差，更是讓在場體驗者為之驚艷。

此外，流暢滑順的精巧軌道、無中柱的雙開窗、弧度造型高難度製作，需要精密運算才能完美呈現，防夾手的全開式落地推窗，都是吳律謙親自設計研發的斷熱太極窗，其「太極窗」風雨測試成績高達2000pa、超越日系知名鋁門窗，更讓業界刮目相看！