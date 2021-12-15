徐國勇要上台時，卓榮泰、何博文連忙起身攙扶。（王揚傑攝）

卓榮泰上台宣講。（王揚傑攝）

林飛帆上台宣講。（王揚傑攝）

吳怡農上台宣講。（王揚傑攝）

民進黨新北市黨部主委何博文今（15日）晚在板橋民生公園舉辦「4個不同意」公投說明會，邀請民進黨副祕書長林飛帆、台北市黨部主委吳怡農、前民進黨主席卓榮泰及扭傷腳的內政部長徐國勇到場宣講，徐國勇拄著柺杖上台時，卓榮泰、何博文連忙起身攙扶，現場群眾也報以熱烈掌聲支持。

吳怡農率先上台宣講，他說怕占用其他人的時間，所以只針對核四重啟及公投綁大選兩議題說明，強調兩項都要投下不同意。此外，他也拜託台中的朋友，明年1月9日要把立委參選人林靜儀送進立院，而中正萬華則是要挺住林昶佐，把認真專業的立委留在立法院。

林飛帆表示，他走遍各縣市的社區、村里，用盡力量和大家說明公投，現在台灣走向國際社會，立陶宛、歐洲、法國議會及美國參眾兩院的議員都肯定台灣民主，因此不能被假議題、資訊綁架。

卓榮泰則說，含有萊克多巴胺的豬肉已有國際標準，為什麼不能進來？政府也不是天天逼大家吃，這要回歸到市場、進口商是否進口。台灣要求將水果外銷出去，但是卻要求豬肉不能進口，如何能和國際做生意？

徐國勇拜託大家12月18日都去投下4個不同意，而且要拉親朋好友一起去，4項公投都不過，他的腳就會快點好起來，相信鄉親都希望他的腳能早點好。

何博文壓軸宣講，他表示，除了要肯定宜蘭縣長林姿妙堅決反對核四重啟，反觀新北市長侯友宜處境為難、無法大聲說出來，所以新北市民應該要給他鼓勵，其實只要8個字「堅決反對核四重啟」就能解決，不需要用到一千字。