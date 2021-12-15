雖然台灣大學地質系陳文山、李錫堤兩位資深教授不止一次的開記者會，指稱核四氣渦輪機之下的S斷層很危險，但是「台灣事實查核中心」剛發布的事實釐清卻表示「S斷層未列入活動斷層，是因為其活動性仍待更多科學證據釐清」，雖然這篇分析寫得相當委婉，但結論仍然否定了兩位資深教授的說法。

這篇調查始於S斷層的性質，假如陳文山、李錫堤教授的說法，S斷層相當危險隨時引發地震，那麼它就應該被列入「活動斷層」之列。然而在經濟部中央地質調查所網站的「活動斷層分布資訊」，只找的到33條活動斷層，與18條存疑性活動斷層，而S斷層完全沒有列入，甚至北台灣地區，只有一條存疑性活動斷層的三角斷層。

事實查核中心將各方意見都給列入，首先是中央地質調查所在2013年的調查，發現「S斷層並未擾動到上覆沖積層的特徵，與3個定年結果，推論S斷層至少43,500年沒有活動過」。

台電資訊公開網畫出S斷層的位置，它在兩座氣機房之上，與反應爐無涉。(圖/台電資訊公開網)

網站也列入陳文山的說法「世界各國對於活斷層的定義不同，美國能源部的規範是35,000年內曾錯動，或500,000年內重複錯動，即屬能動斷層。」然而，陳文山沒能說明S斷層何時發生活動。

結論是，綜合以上，活動斷層是否登錄於「活動斷層觀察系統」中，需要明確的證據資料（年代、錯動證據），且經過一定審查程序，S斷層活動性資料尚待進一步調查，現有科學證據仍不足夠。

也就是說S斷層不但無法列入活動斷層，甚至「存疑性活動斷層」也不夠資格。

此外，清華大學原子工程院院長李敏教授表示，「在地質上，這樣的結構被分類為『線型』、『構造』，然後才是斷層，然而斷層還分成『非活動斷層』與『活動斷層』。而S斷層很早就被發現，它很長一段時間僅被稱為『線型』與『構造』，甚至包括陳文山在記者會提供的PPT，圖片說明仍是寫『線型』，但是他卻硬要說斷層。」

陳文山的PPT，他的圖片也是寫S構造，而非S斷層。(圖/新聞圖片)

「說它是斷層就斷層吧！但是仍然沒有證據說它是活動斷層。我沒反對對它繼續調查，但是沒有必要開挖已完成的氣渦輪機廠房， S斷層長度2公里，大可從氣渦輪機廠房以外的土地進行調查。」

主持「台灣鯛民」圖文臉書的廖彥朋直率的說，就算S斷層因某種奇特的外力出現可怕的錯動，它也不會造成核災，頂多造成電力無法送出。因為2座反應爐核島區不在S斷層之上，氣渦輪機的損壞，不會波及核反應爐安全性。

而且，美國核管會並無規定「斷層附近不得興建核電廠」，而是要求核電廠的抗震能力必須足夠。比如美國加州惡魔谷核電廠(Diablo Canyon Power Plant)，附近就有霍斯葛瑞斷層（Hosgri Fault），該斷層長度達到140公里，能夠產生高達7.5級的地震，而且離電廠只有3哩(4.8公里)。

雖然這一發現使得電廠的安全性一直受到質疑，但是美國核能監管僅表示，只要確保防震與抗震做到足夠即可，之後電廠也順利運轉至今。