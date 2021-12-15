電動車龍頭大廠特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）繼13日獲選美國時代雜誌的年度風雲人物後，今（15日）又再獲英國「金融時報」評為年度風雲人物，稱讚他為電動車帶來歷史性的轉變。馬斯克受訪時坦言，過去的很長一段時間，電動車不被看好，甚至他和特斯拉被笑稱是「傻子」、「騙子」。

特斯拉作為全球電動車的領頭羊，年輕消費者的目光已不僅限於傳統汽車。金融時報指出，特斯拉的Model S車款證明電動車可以和傳統汽車競爭，甚至是取而代之，這樣的趨勢也讓許多如福特、賓士等傳統車廠紛紛加大對電動車的投資，一定程度證明了馬斯克為電動車所鑄成的歷史性轉變。

馬斯克受訪時表示，過去很長一段期間，許多汽車業人士都以「傻瓜」、「騙子」來稱呼他和特斯拉，「他們認為無論是續航力、性能等，電動汽車都無法滿足，即便達成也根本不會有人來買」。

金融時報形容馬斯克為今年無處不在，為近代最具影響力且最具爭議的商業人物之一。馬斯克的推特（Twitter）擁有6630萬粉絲，他不時利用以推文大膽評論一種柴犬圖案的加密貨幣狗狗幣（dogecoin），甚至還因推文被美國證券監管機構指控證券詐欺，遭罰2000萬美元。

特斯拉今年市值突破1兆美元大關，也推升馬斯克身價水漲船高，一舉超越亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）穩坐世界首富的寶座，儘管特斯拉全球新車出貨量不到2%，且一些特斯拉支持者也承認有炒作成分，但不可否認的是，馬斯克在電動車領域仍有不可磨滅的影響力。