愛書人最期待的中友「誠品書店舊書拍賣會」，即日起至12/26於C棟13F國際大廳舉辦，現場超過7萬本中文圖書最低6本500元、限量好物1折起，豐富玩教具也有6折起優惠。如《格雷的五十道陰影》全套原文小說、漫威系列的《蟻人與黃蜂女》電影前導漫畫通通百元有找；日本作家村上春樹《刺殺騎士團長》日文、英文小說2折優惠；12/18～12/19期間，更可以1折優惠將英國生活風格雜誌《Monocle美食指南》帶回家。

誠品人限定滿額好禮！12/26前於展場消費滿600元並以藝FUN券全額支付，即贈100元實體、線上抵用券及77折購書電子券；消費滿800元贈「blackpages CAFE義式咖啡買一送一券」乙張，閱讀好書同享暖心咖啡；下載更新誠品人APP體驗最高還可獲300元購物金（下載登入立即得線上及實體抵用券200元、APP首購再得100元線上抵用券）。

此外，誠品書店舊書拍賣會蒐羅孩子最愛的玩教具6折起、指定兒童圖書單本88元，有繪本大師奧拉帕克經典繪本作品《Twig（海蒂躲貓貓）》、經典童話《白雪公主》英文有聲立體書、《米妮的聖誕節拯救行動》英文有聲書等。

除了書迷最愛的特價好書，也精選各式優惠黑膠、生活好物，如全台獨家最低價的林憶蓮《０》限量精裝黑膠，以及樂迷必收藏的蔡琴《談心》典藏水晶黑膠等；日本百年傳統毛巾工藝品牌「伊織」的天然棉製手帕、嬰幼兒織品也推出最低65折優惠。

為迎接即將到來的聖誕佳節，中友百貨今年邀請來自日本的「小熊學校」傑琪公主駐站，帶來她的11位小熊哥哥、陪伴中部民眾渡過溫馨聖誕節。矗立在中友C棟1F廣場、高達6米的巨大傑琪公主氣球，穿上紅色絨毛斗篷與聖誕帽，可愛的模樣讓經過的民眾紛紛拿起相機合照；除了廣場的巨大熊熊氣球外，還有各款不同造型的熊熊打卡點分布在館內各樓層，12/26前，只要在館內各個打卡點拍照打卡上傳社群，還可兌換KAKA醬烤洋芋片1包。