總統蔡英文「論文門」案出現最新進展。資深媒體人彭文正表示，持續追蹤「論文門」的團隊友人，美國波士頓《觀察家報》前專欄作家麥克.理查森（Michael Richardson）向他回報，英國法院已經同意將對英國倫敦大學回應ICO的說法上，出現2種完全不同的矛盾說法，進行進一步調查。

彭文正15日在其主持政論節目「政經關不了」表示， 英國行政法庭已經接受理查森的申訴，同意進一步調查，將委請英國資訊審查單位，比對英國倫敦大學回應ICO的2種完全不同的矛盾說法，加以釐清，其發布蔡英文的相關資料到底有沒有蔡英文的論文。

資深媒體人 彭文正。(圖/本報資料照)

彭文正強調，LSE(倫敦政經學院)的法律團隊負責人Kevin Haynes，過去曾在一項刑事調查暗中，向中華民國法務部，提供了一份據稱是蔡英文論文口試委員的名單，有2個人，結果英國倫敦大學沒有回應這件事，而這2人的名字，顯然和英國倫敦大學過去所提供的名字不同，是矛盾的。他認為，Kevin Haynes這下麻煩大了。

彭文正進一步指出，Kevin Haynes所提供的2位口試委員，據稱是根據蔡英文在倫敦政經學院的學生檔案中的72和73兩頁，這無疑提供了最好的物證給論文門團隊，更令人不可思議的是，身為法律團隊的負責人，竟然沒有律師身份資格，讓人大大的起疑竇，因此，英國行政法庭將進一步調查Kevin Haynes。

最後，彭文正重申，「論文門」追查團隊，將視蔡英文團隊後續動作，在英國再提法律訴訟。