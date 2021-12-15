24歲香港女星鄧月平外型甜美，還擁有36F傲人上圍，被封為「宅男女神」，時常會在社群分享福利照的她，近日曬出剛起床的自拍照，但疑似衣服過低，導致看起來像走光，仔細看才發現原來是虛驚一場。

鄧月平今(15日)早曬出自拍美照，寫下：「今天也是七點半起床的孩子」，只見她穿上針織上衣，胸前僅用蝴蝶結連接，激近中門大開的超低胸設計，讓她渾圓美胸事業線都出來見客，火辣指數破表。

鄧月平自拍照被疑走光。(圖／翻攝自鄧月平IG)

而網友發現她疑似失手走光露點，但仔細看應該是只是衣服的設計。其實，她之前也因為衣服有點寬鬆，加上陰影的效果，導致網友以為她露暈，但她否認走光，表示「是否走光不重要，靚就可以了，大家不要排斥人體最原始的東西。」

擁有混血般精緻五官的鄧月平，出道前就因為在餐廳當服務生，被人偷拍美照PO上網爆紅，之後參加選秀比賽出道，被大讚是墮落凡間的天使，多才多藝的她，除了影視作品外，也跨足歌唱，並投資6位數成立工作室，希望能成為唱作人，對自己的演藝事業相當有想法。