加拿大擬引進數位服務稅 預期2022第一季經濟回到疫情前水準 22:002021/12/15 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 加拿大最新經濟與財政報告顯示，加國有意引進3％的數位服務稅，但全球主要經濟體若能在2024年加國開徵之前達成稅改協議，便無徵收數位稅之必要。 此外，報告亦指出，受惠於政府強力財政刺激措施，加拿大的經濟可望在2022年第一季回復至疫情前水準。 吃美食看美景 北市雙層餐車首航 年底前預約爆滿 台股砍殺400點 聰明錢找到機會！專家爆3檔淘金密碼 #數位服務稅 #回復 #前水準 #加國 #第一季 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中信銀總經理陳佳文：升息1碼 至少多賺5億 04:102021/12/15 財經要聞 聯發國際元月上櫃 連鎖店深耕北美 04:102021/12/15 證券．權證 新動能助攻 建通獲利上衝 04:102021/12/15 證券．權證 《櫃買市場》寶緯上櫃案過關 VHQ-KY16日起停止櫃檯買賣 08:012021/12/15 財經 鋼價止跌 中鋼東和鋼鐵歡呼 04:102021/12/15 證券．權證 李詩欽：台灣景氣2022關鍵年 跨過更樂觀 04:102021/12/15 財經要聞 供過於求 預測明年第一季NAND Flash價跌約10~15％ 14:502021/12/15 財經 陸11月經濟數據有驚喜 摩通上調Q4和2022年GDP增速預期 17:532021/12/15 財經 《電腦設備》明年成長審慎樂觀 虹堡放量攻頂 10:342021/12/15 財經 《電機股》氣立董座續看好明年市況 公司成長不變 14:322021/12/15 財經 《產業》研調：市場供過於求 預估2022年首季NAND Flash跌價10~15％ 14:152021/12/15 財經 財經熱門新聞 英特爾狂包產能有內幕 內行人曝台積電大客戶危險了 - 財經 英特爾CEO大讚台積電有內幕 專家揭3奈米訂單恐變毒藥 - 財經 台積電勿忘慘案！ 英特爾曾衝刺這技術害慘台灣科技業 - 財經 政府打炒房只會失敗收場？ 房產專家警告2種人悲慘下場 - 財經 英特爾搶產能還要「VIP」待遇！台積電1句回應被讚爆：很仁慈了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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