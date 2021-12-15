加拿大最新經濟與財政報告顯示，加國有意引進3％的數位服務稅，但全球主要經濟體若能在2024年加國開徵之前達成稅改協議，便無徵收數位稅之必要。

此外，報告亦指出，受惠於政府強力財政刺激措施，加拿大的經濟可望在2022年第一季回復至疫情前水準。

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