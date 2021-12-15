Omicron新變種病毒出現促使多國政府再次頒布旅遊禁令，讓好不容易準備開始迎接春燕的旅遊業再次遭受重創。

儘管科學家表示目前仍在評估Omicron病毒株的嚴重性，以及對現行疫苗效力的影響，並呼籲民眾保持耐心，但航空旅遊產業已經感受到衝擊。

美國航空協會（Airlines for America）總裁加里奧（Nicholas Calio）表示，訂位狀況出現些許動搖。

標普500指數10日再次改寫新高紀錄，但是飯店、旅遊與航空類股依然飽受Omicron憂慮侵擾。截至14日，美國航空（AA）已連續3個交易日收低，13日的跌幅深達5％。郵輪業者嘉年華（Carnival）與萬豪酒店（Marriott）近期股價亦表現低迷。

近幾周航空旅遊類股走勢兩極，但產業領導人清楚表示，政府緊縮旅遊規範與消費者對Omicron的擔憂，已經對業務造成影響。

英國航空（British Airways）、維珍航空（Virgin Atlantic）、易捷航空（EasyJet）與瑞安航空（Ryanair）執行長，聯合上書英國首相強生，稱雜亂無彰又不均衡的旅遊禁令，可能對產業造成永久傷害。

航空產業領袖呼籲英國政府，停止要求完整接種疫苗的旅客進行額外緊急篩檢。

國際航空運輸協會（IATA）總幹事沃爾許（Willie Walsh）日前表示，Omicron新變種病毒出現，航空公司首當其衝。多國政府近期引進新的旅遊禁令後，航空公司被迫削減航班。

聯合國國際民用航空組織（ICAO）日前公布的報告顯示，疫情造成航空業面臨前所未見的載客量萎縮，讓航空公司損失將近7000億美元營收。

部分業者需要額外金援才能抵擋逆風，維珍集團與達美航空（Delta Air Lines）13日宣布，將向維珍航空注資4億英鎊（約5.3億美元）。