距離2022縣市長選舉，不到1年的時間，國民黨希望能穩住14席，力拚16席；民進黨則力保7席，伺機搶攻9席。前民進黨立委郭正亮表示，彰化縣長王惠美、台中市長盧秀燕、南投縣長參選人許淑華等3女將都很強，而王惠美、盧秀燕連任的機會都蠻高的。

針對藍綠在2022年地方選舉的布局，郭正亮14日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播節目中指出，目前看起來，中、彰、投，是3女對上3女。朱學恒此時插一句問說，「已經確定了嗎？」郭正亮表示，他覺得應該確定了，因為國民黨那3位女將都蠻確定的，坦白講，那3個都蠻強的。彰化縣長王惠美、台中市長盧秀燕尋求連任，許淑華則是拚南投縣長，王惠美、盧秀燕的連任機會都蠻高的，許淑華則是第一次選。

宅神則問到，為什麼藍軍的連任機率那麼高、勝率那麼高，民進黨為何還搶著要出來？郭正亮指出，「這就是卡位，下次就是你了」。

朱學恒也好奇問，立委何欣純與林秉樞在包廂吃飯的照片，是誰放出來的？因為這顯然是要打何欣純，是什麼勢力對何欣純不爽，要把她跟林秉樞綁在一起？郭正亮表示，突然之間就看到這張照片，新潮流中流若有人要搞何欣純，應該是跟市長選舉有關；除了台中市民進黨立委莊競程之外，現在所有的立委都是新潮流，所以新潮流在中部，包括台中、還有彰化也很強。

朱學恒再追問，何欣純這張圖之所以流出來，是因鬥爭的關係嗎？林秉樞只剩下鬥爭的價值嗎？郭正亮回應說，沒有看到進一步，前立委謝欣霓的部分也被爆料，不是嗎？而謝欣霓也不是新潮流。