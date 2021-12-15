民歌手齊聚一堂，為民歌高峰會彩排。（粘耿豪攝）

民歌手齊聚一堂，為民歌高峰會彩排。（粘耿豪攝）

民歌手齊聚一堂，為民歌高峰會彩排。（粘耿豪攝）

由施孝榮領軍14位民歌唱將的「民歌高峰會2022台北小巨蛋」，即將於明年元旦在台北小巨蛋熱情開唱。眾星今（15日）齊聚一堂練團，為演出做最好的準備。施孝榮笑說：「有一段時間沒有在小巨蛋開唱，心裡非常緊張、害怕，因為怕大家唱得比我好！」他表示最不緊張的人是鄭怡，鄭怡自信接話：「因為我前兩天才唱過北流，現在我覺得這是小case。」

施孝榮今領軍所有歌手總彩排，演唱民歌〈散場電影〉，透過重新編寫合聲譜，讓經典歌曲演繹出全新感受。他說：「我們大家枕戈待旦準備要上場了，從身材就可看出，我們準備的非常完整。」

三金歌王殷正洋也開心表示，之前都是線上練唱，現在大家終於齊聚，不用再當「網友」開直播了。「民歌聽一場少一場，大家一定要來。」王夢麟有感而發：「疫情把我們大家都害死了，我都不會唱歌了，這次又再重新練唱，為了口飯吃。」金智娟也附和說，真的很珍惜這樣的機會，一定要好好把握。

身兼製作人施孝榮嚴格要求大家練歌，李明德指出，經過了施孝榮的魔鬼訓練班之後，歌單裡面都沒有大魔王了，歌唱技巧又更上一層樓。施孝榮也管秩序，為了不讓葉佳修被王夢麟欺負，特別安排了陳艾湄與周子寒與王夢麟同台，相信兩位師妹能夠管得住王夢麟。購票請洽寬宏售票及萊爾富、OK便利超商。