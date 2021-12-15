根據衛福部國民健康署調查，我國男性的吸菸率，從18歲以後隨著年齡攀升，約46-50歲年齡層為最高峰，佔39.7%，平均每3個男性就有1人吸菸，醫師警告，愛抽菸恐導致「血栓閉塞性脈管炎」，手腳發涼是4大常見症狀之一，嚴重時可能要截肢。

中醫師李俊儀在粉專《不老中醫李胖醫師》指出，「血栓閉塞性脈管炎」，主因為肢體末端周邊血管發炎，形成血栓後塞住血管，以及栓塞後的血管器質性病變，好發於手指和腳趾，嚴重時甚至會導致組織壞死，需要截肢。

值得注意的是，此疾病常見於吸煙者，由於吸煙會引發動脈狹窄，繼而增加血栓閉塞的可能性，當出現下列4種症狀時要特別注意：

1. 手指和腳趾出現血流減少症狀，腳或手會發涼，嚴重缺血時皮膚會較蒼白或發青。

2. 手指和腳趾會出現麻木、刺痛或燒灼感，可能發生神經受傷的情形。

3. 小腿和手臂開始經常性痙攣，嚴重時痙攣會加重且時間延長。

4. 嚴重時外表會有皮膚潰瘍、壞疽，最嚴重時需要截肢。

李俊儀提醒，脈絡閉塞、氣血運行不通嚴重時，容易導致手指腳趾潰爛壞死，若想改善血液循環，減少血管痙攣及血栓形成，可透過下列4件事來預防。

1. 戒煙

煙草中的尼古丁會讓皮膚血管收縮，當血流緩慢導致手指或腳趾溫度降低時，容易出現血栓及阻塞。

2. 注意保暖

尤其是冬季應避免受寒，建議可以適度泡澡，天冷時配合暖氣，可以促進血液循環。

3. 良好的生活習慣

規律的運動可增強體質和抵抗力，也可改善血液循環，有助於防止感染、避免下肢壞死。

4. 避免受傷

四肢末端血液循環較差，受傷後傷口不易好轉，容易發生潰瘍和潰爛，進而導致截肢的可能。

※中時新聞網提醒您：吸菸有害健康

不抽菸 沒家族史 沒煮飯也可能得肺癌！