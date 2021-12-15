中華電信明年要實施育兒新福利，經濟部今也召集直屬、投資等10家國公營事業，討論跟進給予3歲以下幼兒員工，可申請每日減少工時1小時育兒福利方案。不過由於涉及輪班調度、勞動條件調整，最後決議交由各家先回去與工會協商，1個月後提出可行方案，再行決定。

經濟部長王美花今天在立法院表示，個人非常贊成國營事業有3歲以下幼兒的員工，可減少1小時工時，但是排班細節需要討論。

經濟部國營會剛好安排中油、台電、台水、台糖4家直屬事業，以及中鋼、台鹽、唐榮、台船、漢翔、可寧衛蘇伊士等6家直接投資公司，共10家進行開會討論此方案，10公司合計總員工數超過7萬人。

官員表示，會中有請中華電信來介紹其育兒福利方案，不過中華電輪班人員少，但旗下各公司或多或少都有輪班人員，像是中鋼更是工廠三班制輪班。一旦有人減少工時，就會有班表難排問題。

基於此方案涉及工作時間調度、勞動條件改變，因此最後決議，交各國公營事業回去先與各工會協商，於1個月後統一提出可執行方案，再由部裡檢視。

官員說，會中也有討論是否讓行政人員先實施，輪班人員後做。但因涉及人力調度，工會可能會有意見，才決定讓各公司去做勞資協商。

不過對此方案，中油工會理事長陳嘉麟讚許「很好」，認為是未來努力方向。至於涉及現場人員調輪班度，還是會等事業單位提出方案再去討論。但原則上，他認為輪班調整1小時應該算是小事。