相信大多數的人都希望自己的親人能夠健康又長壽，運勢命理網站靈匣網指出，擁有四方形下巴、雙下巴、長下巴、圓小型下巴的人不僅福祿雙全、健康長壽、家庭事業都得意。
一、四方形下巴
下巴呈四方形的人，做事情的原則性很強，勤勞奮發有進取心，行事認真果斷。這樣的人一旦定下一個目標，便會排除萬難地去實現它，終身為理想事業而奮鬥，不會屈服於外在環境，無論遇到什麼困難，都會貫徹始終。這樣的人只要願意努力，那麼必定會獲得成功，並且一生中也會有很好的福壽，能夠享有高壽，身體也會十分康健。
二、雙下巴
說到這雙下巴的面相，可能不少人尤其是女性都會有一些抵觸心理。但其實在面相學中，這雙下巴的面相算是十分好的相理。有雙下巴的人，多半是性情溫和、心胸寬大之人，在生活中也是經濟寬裕，伴侶具備良好的涵養和品德，子孫孝順，還能夠福壽綿綿。到了晚年的時候，也是身體健康，並且還有很不錯的事業運。
三、長下巴
下巴偏長的人，一般在個性上比較固執，不愛聽取他人的意見，為人比較驕傲自負，但是具有很好的判斷力和觀察力，心思方面也是纖細敏感。這樣的人雖然一生中沒有什麼需要操勞的事情，但是憂心的時候非常多，即便到了晚年，也時常為子女操心。不過這樣的人也能享有高壽，晚年也算是家庭美滿，可享天倫之樂。
四、圓小型下巴
下巴圓小的人，對藝術和表演這一類的行業十分有天賦和興趣，如果這樣的面相再配上圓大的眼睛，可以在表演事業上獲得很不錯的成就。這種面相的人性格比較外向，陽光活潑善解人意，能將家庭打理得和睦美滿，到了晚年的時候也能夠福祿雙全，並且享受到子女的福氣。
文章來源：靈匣網
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