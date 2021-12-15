新北五股昨(14日)下午發生重大搶案，3名搶匪「內神通外鬼」聯合保全，搶劫凌雲路三段上的萊爾富ATM，2分鐘內得手逃之夭夭，卻在當晚就被逮，而能順利抓到犯人的原因，全因三峽警分局吉埔所所長年僅26歲的張凱昱機警一舉動才得以成功。
五股搶案發生後，新北各地警局也大動作出動抓人，張凱昱聽聞搶匪已踏入自己轄區，立刻調派同仁，自己也騎車出門逮人，才剛上路就碰到搶匪的車出現在對向車道，立刻掉頭。
由於自己僅孤身一人加上一輛機車，對方則是3人加上一輛汽車，張凱昱判斷形勢對自己相當不利，於是就這樣不動聲色，也沒鳴笛，尾隨嫌犯長達1公里，同時將情形回報給同仁，確定同仁已到附近，便利用紅燈之際鳴笛逮人。
張凱昱說，雖然當時天色已暗，但已將車型、車號牢記腦中，因此馬上就認出來，但考量到當時僅有自己一人騎警用機車，對方人多又開車，若當下就鳴笛攔截，不僅失敗率高，還可能有人身安全問題，所以決定默默在後尾隨嫌犯，等待時機成熟再上前逮人。
張凱昱年僅26歲，資歷僅4年，但成績優異，今年2月轉任派出所所長後，短短10個月破獲無數毒品案件，讓上級與同仁都稱讚不已，但本人僅低調說是警察分內之事。
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