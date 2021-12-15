被封為日本第一牛郎的羅蘭（Roland），在夜生活領域不陪睡也不陪酒，僅靠著俊俏外貌和幽默談吐就獲得一票女客人的心，年紀不到30歲就晉升年收入3億日圓（約新台幣8千萬元）的男人；現在的羅蘭自己創業，經營牛郎店、除毛店和YouTube頻道，近期特地介紹台灣美食，喝到沙士的反應更引起熱烈討論。

在羅蘭的YouTube頻道最新一集節目中，他找了有待過台灣的YouTuber「三原JAPAN」合作，請他們帶自己去吃「台灣美食」；「三原JAPAN」準備許多台灣日常能吃到的各種食物，像是皮蛋、滷肉飯、雞排、香腸和奶油蝦球等等，尤其吃下外國人聞風喪膽的皮蛋後，居然大大稱讚滿好吃的，讓眾人超意外。

羅蘭YouTube頻道最新影片特地介紹台灣美食，喝到沙士的反應更引起熱烈討論。(圖/ 摘自羅蘭YouTube)

羅蘭除了品嘗台灣美食外，「三原JAPAN」還準備了台灣特有碳酸飲料沙士，一開始羅蘭還以為會和可樂差不多，但第一口反應馬上說「這我不行」，還說很像小時候感冒看醫生吃的甜甜的藥，也有點像是痠痛貼布「撒隆巴斯」的味道，更忍不住疑惑地問「台灣人覺得好喝？」；有趣的是，羅蘭接著又喝了好幾口，突然像是上癮一樣，無奈笑說「有點不甘心，開始覺得能一直喝了」。

許多網友看完羅蘭品嘗台灣小吃後，對他大大改觀及被圈粉，紛紛留言誇讚，「從頭看完看到不一樣的羅蘭，很溫暖的男人」、「看起來高高在上的樣子，個性卻又那麼可愛親民」、「羅蘭人好好喔，什麼都願意嘗試吃」、「原本很排斥沙士結果越喝越起勁，好可愛」、「希望羅蘭能更喜歡台灣」。