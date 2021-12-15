美國聯準會（Fed）為對抗疫情所祭出的激進貨幣寬鬆措施，在實行長達20個月後預料將逐漸畫下句點！根據CNBC對經濟學家與分析師的訪調指出，聯準會（Fed）可望在本周會後宣布加快縮減購債腳步，讓每月1200億美元資產購買計畫能在3月結束，並開始在6月調高利率。

CNBC針對包括經濟學家、策略師與基金經理人等共31名受訪者的調查預估，Fed將在本周會議宣布把縮減購債規模增加一倍到300億美元，這將使得Fed能在明年3月結束資產購買計畫。

之後Fed料在明年6月正式啟動升息循環，之後未來兩年每年將會有3次調升利率，這將令美國利率水準將從目前的近零水準，到了2023年底前將攀升到1.5％。不過受訪者預測，利率最終將在2024年5月升抵2.3％，

德國商銀策略師預期，Fed主席鮑爾應該在這次會後，在談及通膨壓力時會把「暫時性」字眼正式移除，此舉將為Fed在2022年6月開始升息進行鋪路。

不過當問到為了對抗通膨，Fed是否必須升息到中立利率（neutral rate）之上，45％受訪者表示同意、48％則不同意。中性利率指的是Fed認為不會刺激或減緩經濟成長的利率水準。目前Fed認定的中立水準是2.5％。

TS Lombard美國首席經濟學家布里茲（Steven Blitz）提到，美國經濟成長已經大幅領先Fed的政策利率。他說目前唯一的希望是透過升息來讓通膨降溫。

受訪者還預料美國通膨將在2022年2月到頂，之後將會逐漸下滑，儘管如此、明年通膨率仍將逼近4％、2023年則接近3％，這些數字都依然超過Fed設定的2％目標。此外41％受訪者認為勞工短缺將成為長期問題，該比重超出上月調查的24％。還有31％聲稱通膨將成為永久問題，也比上月調查增加3個百分點。

不過對於美國經濟前景，受訪者則仍舊抱持樂觀態度，調查發現美國2022年經濟成長率預料將可接近4％、2023年則為2.9％。至於失業率料在2022年將降至3.8％、2023年還會繼續下滑。