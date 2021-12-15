已陸續插旗台灣北中南三大都會區的台灣三井不動產，投資台灣來勢洶洶，董事長兼總經理下町一朗今（15）日在第一太平戴維斯舉辦2021年年終商用不動產市場報告時，意外公開現身表示，疫情後實體通路還是三井不動產未來主要發展重點，三井會很努力朝向住宅和商場複合設施來開發。

第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，未來百貨零售業將「大者恆大」，尤其能提供品牌力，消費者較容易有品牌黏著度。

今天第一太平戴維斯舉辦2021年年終商用不動產市場報告，現場出現一位「神秘嘉賓」，即日前以「三雄鳳山啦啦寶都股份有限公司」得標台糖位於高市議會旁的國泰路、自由路口的1萬3千坪地上權土地的三井不動產，董事長下町一朗，對外現身。

台灣三井不動產董事長兼總經理下町一朗今天表示，台灣零售百貨業在三級警戒階段確實面臨很大影響，不過目前已回復到疫情前水準。

下町一朗表示，目前日本企業已實施在宅勤務，一星期兩天居家上班，已成常態，但也影響到日本都心商業零售業；反觀台灣商業百貨，並未受疫情影響而出現太大變化。

第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，三級警戒期間，台灣百貨零售業也面臨客潮減少，影響金流，很多店家都希望跟房東爭取降租，以降低租金成本，但也同時快速應變，擴張網路購物。

下町一朗表示，三井在疫情時，最主要對策，是提供清潔的購物環境，讓客人安心消費，這是最重要事情；另外也開始提供外送服務的零接觸服務，以提高便利性。

黃瑞楠表示，疫情後也觀察到消費習慣也正在改變，預期除更優化零接觸服務外，線上服務還可能分類所有產品外，還必須滿足被服務的體驗，線上體驗必須與線上同步，所以有些業者也積極導入新的業種、業態，提供全系列產業，讓消費者一次滿意足，而不只是購物。

下町一朗表示，三井在日本也已實施網路購物，作為補強實體購物服務的定位，而實體購物還是最重要的。

黃瑞楠表示，未來百貨零售業對新客群的養成，將是顯學，因為原本的目標客層會隨著不同人生階段而改變，百貨購物業者必須培養新客層，以免既有客層逐漸老化、或隨著捷運路網和公共建設改變而使得消費需求版塊移動。預期桃竹南等都市，可望有新型態百貨購物中心陸續進駐，隨著住宅市場崛起，也帶動百貨購物中消費需求。

至於談到哪類型商場是三井感興趣的？下町一朗表示，在台灣並不像都心型百貨公司，而是區域型百貨公司和Lalaport兩種為主，其中都心型百貨公司通常以較高級、奢侈品牌居多，但商業設施必須高層化，停車空間也不夠，因此對有些消費者來說未必是最好的消費模式；至於區域型購物中心，通常位於郊區，三井也不會期待很遠的地方，而是土地面積較大、停車空間充裕的地方，這也是區域型購物中心的特徵。

與都心型百貨公司相比，反而與當地居民消費需求較有緊密結合，這也是郊區區域型購物中心的另一個特徵。

至於OUTLET MALL則與區域型購物中心類似，但品牌多為過季品、較親切的價格，商品相對較有魅力。

下町一朗表示，三井不動產在台灣，則希望著力於區域型購物中心、OUTLET MALL等方向來開發。至於在業種業態布局方面，以Lalaport來說，希望全家庭全客層，為一站消費、一站購足的消費型態，希望可以開心度過一整天。

他表示，在日本，三井不動產已朝向住宅和百貨複合式開發為主；但在台灣，還沒有真正朝向住宅和百貨商場的複合開發方向，若要作到，實際不太容易、也不大可行，因為台灣使用分區非常嚴格，要作複合式開發，本來就有都市計畫法規上的限制和困難，業界很多公司和政府都會告訴三井，你們開購物中心，旁邊就會有很多建商跟著蓋住宅，會不會很可惜，因此，接下來，三井會很努力朝向住宅和商場複合設施來開發。