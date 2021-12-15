聯邦公開市場委員會(FOMC)將於台灣16日凌晨3點宣布12月貨幣決策，由於通膨數據持續偏高，市場普遍預期聯準會(Fed)政策態度會轉向鷹派，包括加速縮減購債等，匯豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲15日指出，新冠變種病毒Omicron為全球供應鏈緊張帶來新的不確定性，增加了通膨回落時間可能推遲到2022年下半年的風險。

匯豐私人銀行據此定調，聯準會將從12月開始加快退場步伐，每月購債規模的縮減速度由目前150億美元增加一倍至300億美元，為2022年6月和9月的兩次升息舖路。同時，預計通膨將於2022年內放緩，聯準會應會在2022年6月至2023年9月的5個季度期間升息4次，惟，范卓雲強調，美國升息速度將較過往的緊縮週期，來的緩慢。

范卓雲指出，踏入2022年，全球經濟從疫後重啟階段過渡至經濟擴張週期中段，在這個階段股市回報將較為緩慢但維持穩健，儘管預期市場波幅將會上升，我們的投資策略反映全球貨幣和財稅政策逐步正常化的預期，這將繼續支持投資人的承險策略，匯豐對於環球股票維持偏高的比重配置，並偏好美國、歐洲和亞洲股票。