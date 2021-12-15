宏達電宣布旗下VIVE Arts推出全新的「全球化NFT藝術品交易平台 」，首場拍賣會與慕夏基金會合作推出已故捷克藝術家慕夏精選作品限量版NFT收藏，將於12月17日舉行拍賣，首場拍賣與慕夏基金會、聯合數位文創在台北合辦的《永恆慕夏-線條的魔術》實體展覽同步舉行，展覽期間也會不定期推出新的NFT數位作品，將會以專場拍賣形式登場。

除了慕夏之外，宏達電表示，交易平台將展示更多當代藝術家的NFT作品，包括影像藝術家Marco Brambill、新媒體藝術家Nancy Baker Cahill、倫敦和柏林的藝術團體Keiken、義大利當代藝術家Carola Bonfil、華裔跨界男聲女高音藝術家JU-EH、倫敦影像藝術家Suki Chan、台灣新媒體藝術家Musquiqui Chihying、英國藝術家Elliot Dodd、美國當代藝術家Ted Lawson等人的作品。

宏達電指出，為了打造更透明化的數位藝術市場，VIVE Arts平台運用內部技術資源，提供創作者和收藏家多元且客製化服務，平台提供與加密貨幣相關的區塊鏈服務來加密藝術品，以確保內容的隱私性和交易的安全可追溯性，藝術品將被安全和加密的寫入Proof-of-Work區塊鏈交易記錄，此外，該平台可以呈現不同形式的數位藝術，包含VR、AR和XR作品，創作者可以決定NFT版銷售的形式，而平台同時支援法定貨幣和加密貨幣支付，為提供數位藝術創造一個更永續環保的平台，除了以太坊以外，VIVE Arts也支援更節能的Proof of Stake（PoS）和Proof of Stake Authority（PoSA）區塊鏈。未來VIVE Arts還規劃將平台融入元宇宙，在元宇宙的世界中探索藝術作品和文化體驗。