賓士汽車台灣子公司台灣賓士，秉持著勞倫斯「Sport for Good」精神，自2016年開始便攜手中華基督教救助協會，啟動台灣勞倫斯體育公益計畫，串聯各方資源的投入，齊力改變台灣弱勢青少年們的未來。

台灣賓士指出，雖然今年疫情擾局，但青少年的教育不能等，台灣賓士持續拋磚引玉投入資源，呼籲社會大眾針對運動產業與弱勢青少年身心靈問題，有更多關注並一同為下一代的未來努力。

台灣賓士指出，今年遭逢疫情影響，防疫規範的情況改變台灣人的生活與相處模式，線上教學成為人與人互動最安全的溝通管道。台灣賓士所支持的台灣勞倫斯體育公益計畫，中華基督教救助協會於2020年便超前部署，邀請由前籃球國手錢薇娟等教練拍攝10堂籃球技巧的線上教學課程，讓勞倫斯青少年們於疫情期間亦不受到影響。今年，中華基督教救助協會規劃8個1919陪讀班，共116名孩子與18位老師，加入勞倫斯體育計畫。此外邀請荷蘭YETS基金會青年教練團隊為台灣種子師資進行線上培訓，自10月疫情減緩開始，每個月將舉行二次線上訓練課程，以及一對一對談，幫助台灣青少年從運動中獲得自信，追求夢想，在屬於自己的舞台上綻放光芒。