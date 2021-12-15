鈴木（Suzuki）汽車台灣子公司TAIWAN SUZUKI近年來因循全球節能減碳潮流，積極著手進行品牌市售車款進行產品更新，同時為提高整體服務產能，15日更與高雄經銷伙伴順利通汽車共同宣布，正式啟用全新高雄鳳山據點。TAIWAN SUZUKI表示，希望透過全面升級的據點設施以及優質的新車產品，讓南台灣車迷也能夠享有與原廠100％同步的服務內容。

TAIWAN SUZUKI董事長鈴木忠臣表示，近一兩年全球車市受到新冠肺炎疫情、車用晶片缺料等嚴峻的外在考驗，但TAIWAN SUZUKI仍能夠有相當穩健亮眼的銷售表現，不管是IGNIS、SWIFT、SWIFT SPORT亦或是早先亮相的VITARA等輕油電車型，都獲得市場相當熱烈的回饋。未來品牌也將會秉持著GO UNIQUE品牌宣言，持續為台灣市場帶來與全球同步的優質產品。

TAIWAN SUZUKI介紹，全新啟用的SUZUKI高雄鳳山據點，位於鳳山區瑞隆東路上，並緊鄰國道1號五甲系統交流道等交通要衝，南來北往可說是相當便利。高雄鳳山據點除了一般市售新車展示外，更提供完善的保養維修等後勤服務。