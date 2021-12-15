日本經濟研究中心（JCER）研究報告顯示，大陸經濟規模將延至2033年才能超越美國，而非此前該中心預測的2029年，此外還預測，韓國人均GDP將於2027超車日本，台灣則在隔年後超越日本。

《日經亞洲》報導，報告中提到大陸近年來擴大減碳計畫，以及一些沉重的債務負擔，其中亦包含大陸房產巨頭恒大的債務危機，拖累經濟成長；而最新預測也考量到美國得益於拜登推動大規模刺激計畫，今年經濟迅速復甦。

此次修正經濟預測前，大陸收緊對網路服務供應商和其他私人企業限制後，預估將放緩勞動生產力增速，除此之外，在搬出為遏制房地產過度投資的更嚴格金融法規後，預計將受影響。

另外，JCER針對18個亞太經濟體至2035年的經濟成長，分析作為衡量個人財富指標的人均GDP。JCER預測韓國人均GDP將於2027年超越日本，而台灣則於隔年後超車日本，報告將其歸咎於日本政府和其他部門數位化緩慢，進而阻礙日本勞動生產力成長。

報告指出，日本2020年人均名目GDP為39890美元，比韓國31954美元高出25%，比台灣28054美元高出42%；根據勞動生產率、平均工時和就業率來看，JCER認為日本人均名目GDP將於這三個經濟體中跌至末位。JCER預估，到2025年，韓國人均GDP每年將成長6%，台灣將成長8.4%，而日本則僅2%的增速。