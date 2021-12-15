FOMC會議將在台灣時間周四(16日)凌晨公布最新利率決策會議報告，市場關注縮減購債行動(Taper)是否從每個月150億美元規模加大，以及透露2022年升息循環何時開始，市場持續關注，美股周三3大指數微幅開低，電動車大廠特斯拉股價止跌翻紅。

截至台灣時間15日晚間10點35分，道瓊工業平均指數下跌104.62點或0.29%、暫報35439.56點；標普500指數下跌0.41點或0.01%、暫報4633.68點；那斯達克指數下跌9.57點或0.06%、暫報15228.07點；費城半導體指數上漲1.85點或0.049%、暫報3,796.26點。

5大科技巨頭股價漲跌不一，特斯拉股價上漲0.65%、暫報964.72美元。NVIDIA股價上漲1.08%、暫報286.43美元；AMD股價下跌0.041%、暫報135.54美元；英特爾下跌0.063%、暫報49.67美元；高通上漲0.98%、暫報183.76美元。

台積電ADR股價上漲0.60%、暫報117.07美元；聯電ADR股價上漲0.50%、暫報11.14美元。

美國商務部周三公布 11 月零售銷售數據，月增0.3%，略遜於市場預期，也創 4 個月新低，顯示在通膨高升之下，消費者支出也受到影響。