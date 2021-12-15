響應政府牛肉關稅機動調降，愛買率先開跑，自即日起至21日推出生鮮肉品全品項滿額享8折優惠，其中包括美國鮮切梅花牛排、美國牛腱大包裝、美國霜降牛排等三款等同享8折，等同降價20％。

行政院日前宣布大宗物資降稅4個月，當中針對牛肉、小麥調降進口關稅，將從今年12月起實施至明年3月底，響應降稅，在民生物資與餐廳、連鎖速食業、甚至連鎖鍋貼陸續調漲下，通路業不僅抗漲，更適時反應調降牛肉價格，愛買表示，響應政府牛肉關稅調降，即日起祭出牛肉促銷活動，購買全品項生鮮肉品單筆滿999元，贈送200元折價券，相當於8折優惠，而包括家樂福、全聯等則強調，平時就已有促銷，且隨檔期不同推出不同優惠。

愛買量販指出，首波肉品推出生鮮肉品全品項單筆滿999元即贈200元生鮮肉品抵用券乙張，最高贈送600元，抵用券下次消費即可使用，其中推出多款牛肉單品優惠，包含美國鮮切梅花牛排每100g售價50元、美國牛腱大包裝每100g售價49元、美國霜降牛排160g特價139元。