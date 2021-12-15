美國國會14日投票通過將債務上限調高2.5兆美元的法案，目前法案正送交總統拜登簽署。國會在聯邦資金告罄的最後一刻調高債務上限，避免美國陷入債務違約，而且在2022年11月中期選舉登場之前，都不必再為債限問題煩惱。

美國參議院在14日下午以50對49票通過債務上限法案，眾議院緊接著在15日上午以221票對209票批准法案。

美國財政部先前警告，聯邦政府資金可能會在12月15日之前用罄，美國政府恐怕無法履行義務。財長葉倫（Janet Yellen）亦示警，美國發生債務違約可能讓經濟跌入衰退。

調高債務上限法案最後獲得國會批准，讓為期數周的協商畫下句點。共和黨與民主黨領袖上周達成程序協議，讓法案在參議院得到簡單多數支持便能通過，不必像大多數的法案需要60票贊成。

民主黨籍的參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）感謝共和黨與民主黨齊力達成程序協議，避免重演2021年初兩黨就債務上限議題而劍拔弩張的情況。

舒默表示，沒有僵持不下，沒有債務違約，沒有再次陷入衰退風險，在這個極度重要的議題上面，負責任的自制取得勝利。感謝共和黨領袖與參院的共和黨同僚一同解決這項議題。

不過參議院少數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）則批評，民主黨允許政府舉借更多債務。每位參院的民主黨員都投票支持調高債務上限，讓國債增加數兆美元。

舒默表示，美國將借款上限調高到「與進入2023年所需資金相當的水準」。美國中期選舉將在2022年11月8日舉行，意味著在大選之前都不必再為債限問題傷腦筋。

熟知內情人士透露，美國政府在中期選舉之前擁有足夠的舉債空間，有部分可歸功於麥康諾與舒默協商的結果。