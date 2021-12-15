耶誕節和跨年到宜蘭度假也有好玩好吃的活動。宜蘭綠舞國際觀光飯店在12月24日至明年1月2日間，不僅在館內蝶舞西餐廳推出耶誕爐烤火雞，耶誕節期間的住客還能享有「耶誕敲敲門」服務及「童趣時光薑餅人DIY」；跨年期間更有「璀璨星光綠舞森友會」住房專案，包含早餐及下午茶、經典浴衣體驗、萌寵互動餵食體驗、忍者體驗等，平均每人2512元起，就能暢玩日式主題園區3天2夜，而跨年夜更安排表演與活動炒熱氣氛。

蝶舞咖啡廳全新推出「米湯鍋」，使用在地宜蘭米熬煮。（宜蘭綠舞國際觀光飯店）

蝶舞咖啡廳於12月24日至明年1月2日祭出主餐式Buffet每位980元+10%起，饕客可品嘗到新推出的「米湯鍋」，作法源自廣東順德米水火鍋，使用在地宜蘭米入熬煮，湯頭香甜滑口，搭配主菜松露烤雞或包含明蝦、黑虎蝦及天使紅蝦的海蝦三重奏2選1；餐檯更限時推出特製的耶誕爐烤火雞，以多種香草醃製入味，低溫慢火烘烤3小時至金黃油亮、肉質鮮嫩多汁，搭配異國特調醬料，香嫩欲滴的口感讓人吮指回味；此外，餐檯上還有多樣蒙古烤肉食材，可自由選擇火鍋或烤肉不同吃法，滿足海鮮控及肉食控。

蝶舞咖啡廳於Buffet餐檯上推出期間限定的主廚耶誕烤火雞。（宜蘭綠舞國際觀光飯店提供）

12月24日至12月25日耶誕節期間，客房還可以使用「耶誕敲敲門」服務，入住時領取心願卡，將禮物交至飯店休憩中心，晚間就會安排耶誕老人及麋鹿們，將嘉賓的禮物交至想傳遞幸福的對象手中，飯店現場也有提供多樣精緻小禮物供住客挑選；12月23日至12月25日蝶舞咖啡廳提供「童趣時光薑餅人DIY」活動，期間入住即可報名參加，親子一起發揮創意，營造一個充滿溫馨與幸福感的耶誕佳節。

此外，飯店在12月31日跨年夜特別邀請宜蘭在地樂團「重擊現實打擊」表演，並提供多樣主廚手作小點，現場還祭出超狂抽獎活動邀請嘉賓試手氣，倒數完就能抬頭欣賞蘭陽星空景致，早晨在日式風情美景中迎接龜山朝日。