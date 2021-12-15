通膨升溫壓制買氣 美11月零售額僅月增0.3％ 23:242021/12/15 工商 林國賓 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國商務部周三公布11月零售額僅月增0.3％，遠不如10月的1.8％與市場預期的0.6％，顯示通膨飆升已開始抑制消費者的買氣。 儘管11月零售額僅月增0.3％，但與去年同期相較，則大增18.2％，主要得利於失業率下滑、薪資上漲與政府的疫情紓困方案，刺激消費者今年的支出。 陸11月社會消費品零售增3.9％ 遜於預期 大陸實體經濟增長趨緩 11月工業產值年增3.8％ #零售額 #月增 #通膨升溫 #壓制 #美國商務部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 慧智基因布局精準醫療癌症全方位產品 前11月業績年增4.38％ 20:462021/12/15 財經 台灣今年通膨率 亞銀調升至2％ 04:102021/12/15 財經要聞 陸11月規模以上工業增加值年增3.8％ 10:462021/12/15 財經 《國際經濟》多管齊下 日央行樂見2％通膨達成率 11:422021/12/15 財經 陸11月經濟數據有驚喜 摩通上調Q4和2022年GDP增速預期 17:532021/12/15 財經 CNBC調查：Fed明年3月結束購債 6月開始升息 22:312021/12/15 財經 物價飆上40年最扯 她預言2022頭號大敵：不是通膨 23:102021/12/15 財經 英國11月通膨率年增5.1％ 逾10年新高 21:302021/12/15 財經 供給緊俏、抗通膨特性 美國地產ETF順勢布局 11:152021/12/15 財經 萬物齊漲 朱澤民：明年3月以前物價維持在2％ 12:552021/12/15 財經 疫情趨緩 飲料店10月營業額結束連5個月黑 09:482021/12/15 財經 財經熱門新聞 物價飆上40年最扯 她預言2022頭號大敵：不是通膨 - 財經 英特爾CEO大讚台積電有內幕 專家揭3奈米訂單恐變毒藥 - 財經 靜待今年最後一次FOMC會議結果 美股3大指數齊開低 - 財經 日研究：台灣人7年後比日本人有錢 大陸超車美國時間曝光 - 財經 比特幣核彈爆了？大暴殺30％後 專家斷言「驚人地板價」 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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