美國商務部周三公布11月零售額僅月增0.3％，遠不如10月的1.8％與市場預期的0.6％，顯示通膨飆升已開始抑制消費者的買氣。

儘管11月零售額僅月增0.3％，但與去年同期相較，則大增18.2％，主要得利於失業率下滑、薪資上漲與政府的疫情紓困方案，刺激消費者今年的支出。