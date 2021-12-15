美國商務部周三公布11月零售額僅月增0.3％，遠不如10月的1.8％與市場預期的0.6％，顯示通膨飆升已開始抑制消費者的買氣。

儘管11月零售額僅月增0.3％，但與去年同期相較，則大增18.2％，主要得利於失業率下滑、薪資上漲與政府的疫情紓困方案，刺激消費者今年的支出。

陸11月社會消費品零售增3.9％ 遜於預期
大陸實體經濟增長趨緩 11月工業產值年增3.8％
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