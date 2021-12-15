核四重啟、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁四大公投案最後倒數，重啟核四公投領銜人黃士修等人宣布絕食，國民黨立委江啟臣直言，這次公投若沒通過，可能就要到2025年，喊話「錯過這一次，台灣人要吃4年萊豬。您願意嗎？」

江啟臣指出，國民黨副發言人楊植斗絕食已經160小時，黃士修、高毓安已經絕食50小時。他們的訴求很簡單，不帶任何私心，就是希望1218，大家都能出來投票。投下屬於自己的那張票，由人民來決定國家的未來。

他說，有人會說，民調不是都顯示公投同意高於不同意，為什麼這3位年輕人還要絕食？他們就是看見這次公投的隱憂，才犧牲自己，挺身而出。公投只剩3天，根據TVBS最新民調，綁大選、反萊豬分別只超過門檻1至2％，而重啟核四和珍愛藻礁只差1％和5％。

江啟臣表示，這代表只要這個禮拜六，有20萬人因為天氣不好不願出門或是臨時有事，綁大選就可能不會通過，有40萬人，反萊豬就會功虧一簣。

他直言，未來不只大家吃的每一份豬肉食品，將可能會含萊劑，更嚴重的是，若不能綁大選，由於今年公投日延後，按照法令，這次沒通過，可能就要到2025年，人民才能再以公投來禁止萊豬進口。「錯過這一次，台灣人要吃4年萊豬。您願意嗎？」

江啟臣強調，公投跟選舉不一樣，不去投票，其實就等於是不同意票，但還有許多支持公投的人誤以為不投票也沒關係，所以在最後三天要拜託大家，無論如何一定要出來投票。

國民黨文傳會前副主委毛嘉慶表示，面對網軍塔綠班霸凌、國家暴力碾壓，無黨派卻被刻意抹藍的黃士修沒畏縮過，全台響應的兄弟姊妹從連署至今也越戰越勇。在罷免、公投等面向，他自己這幾年在第一線的參與及主持，每每也都以黃士修的作為與大家相互惕勵，因為黃真的很棒，跟JOJO冒險野郎一樣棒。