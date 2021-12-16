新北市1名女子15日晚間6時從新月橋墜落大漢溪，警消獲報全力尋人，但不料女子之後游上岸後，回到橋上尋找物品才被發現。家屬已帶女子就醫檢查，警方則進一步調查原因。

新北市府消防局表示，晚間6時4分據報，有民眾發現1名女子從新月橋的新莊端，不知為何墜落大漢溪。消防局出動船艇、車輛器材與人員搶救，在大漢溪與河岸搜尋。

轄區警方警分局進一步調查，並循線查詢女子的家人到場協尋，並在現場焦急等待消息。

消防局深夜10時30分發布訊息表示，正當大批人馬在橋上、河面搜尋2個多小時之際，赫然發現有女子到案發現場尋找自己物品。經詢問後，這名女子才承認就是大家找了老半天的落水女子。

消防局表示，女子宣稱，從新月橋落水墜落大漢溪後，自行游泳上岸，並未受傷，又步行走回新月橋上。

消防局說，整個過程令人感到不可思議。不過，家屬為求謹慎，已帶同女子前往醫院檢查。至於落水原因，將由警方等醫院檢查女子身體健康狀況後，進一步調查釐清。