員警手持衝鋒槍站在美國學校門口執行反恐勤務。（圖／本報資料照）

網路IG貼文指，分局長指示穿刑警背心攜帶衝鋒槍卻沒穿防彈北新，分局長吳慶鴻澄清，一切都以同仁安全為優先考量，絕無指示同仁不要穿防彈背心。（圖／翻攝自網路）

網路貼文指一個報案會被槍擊的地方，員警竟然沒穿防彈背心，戲謔「裝也要裝一下」。（圖／翻攝自網路）

台北美國學校12日遭威脅「開槍掃射」，隔天立即停課，日僑學校接著跟進，警方立刻調派30名員警加強維安，持續5天不敢鬆懈，事發有知情人員IG貼文，2名刑警手持MP5衝鋒槍，未穿著防彈背心，被批評「分局長叫下屬拿衝鋒槍站校門口作秀，在演電影？」士林警分局分局長吳慶鴻表示，一切以同仁安全為第一優先，沒說過要同仁不穿防彈背心，勤務業管單位律定是否要穿著防彈背心。

貼文指「士林分局長認為，刑警背心配衝鋒槍，看起來比防彈背心、戰術背心好看，而且有寫士林分局。」內容指，出勤前偵查隊隊長反應，至少穿防彈背心和戰術背心，未被採納，同仁並未在刑警背心內加穿防彈背心。

IG網友指「一個被報案即將發生槍擊案的地方，學校還因此封校，連防彈背心都不用穿？到底多沒有憂患意識，才有辦法下這種指令？」甚至還說，就算電影男主角知道絕對不會被打到，都會假裝穿了，戲謔「裝也要裝一下吧，就你台灣的不用穿？」

分局業管單位表示，美國學校本來就有安全勤務，接獲情資後，採取加重勤務部署，並未規定需要穿著防彈衣，穿著刑警背心沒穿，制服警力也沒穿，是否穿著防彈背心，可視勤務彈性運用。吳慶鴻表示，不清楚同仁有沒有穿防彈背心，但絕對沒有指示同仁不要穿防彈背心，貼文是惡意造謠。