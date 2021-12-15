監察委員田秋堇日前舉行「台電奇異核四仲裁案」調查報告，指出台電多項缺失，被前總統馬英九點名監察院「非常綠」，田秋堇嗆馬迴避問題訴諸「顏色」，對此，馬英九辦公室今回擊，公投前突襲、意圖塑造疑雲，政黨色彩明顯，「難道不擔心影響監察院清譽嗎？」

田秋堇不滿被點明綠委身分，日前於個人臉書發文，直指馬英九迴避面對問題回應，只訴諸「顏色」，並以馬政府執政團隊曾向國際仲裁院提出「43項反請求」為由，解讀為核四工程缺失。

馬英九辦公室今指出，田秋堇聲稱近期於核四議題的大動作，未考慮會不會影響民眾投票意願，然而，理應超乎黨派的監委，屢屢在公投前突襲、意圖塑造疑雲，政黨色彩明顯，難道不擔心影響監察院的清譽嗎？

至於田秋堇將「43項反請求」作為指控核四安全的證據，馬辦指出，買一輛再好開的車，都會要求廠商要將檢修做到最好，買的東西就算品質佳，也會跟廠商要求要保固，核四就是如此，這很奇怪嗎？屆時如執意報廢花費三千億蓋好的核電廠，監院會讓誰負起法律責任嗎？