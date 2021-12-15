隨著耶誕節的腳步接近，麗寶樂園渡假區今年首度規劃台中最大「麗寶耶誕新年城」活動，今（15）晚點燈，宣布活動即日起開跑，並預告12/31跨年晚會精彩活動外，董事長陳志鴻在現場代表捐贈台中家扶30萬元，期能挹注因疫情影響而銳減的募款缺口，同時啟動「500位家扶孩童心願募集」活動，為家扶孩童募集最想要的聖誕禮物，號召民眾共襄盛舉、一起為家扶孩童圓夢。

「麗寶耶誕新年城」燈光造景中，最為吸睛的是高達18公尺的主燈「米娜瓦之樹」，矗立在麗寶Outlet綠地廣場，設計概念來自於羅馬共和國廣場中心的仙女噴泉（Fountain of the Naiads），利用線條及燈光變化創造出噴泉的完美弧線，而米娜瓦希臘名為雅典娜，是代表智慧與月亮的女神，也是手工業者、學生、藝術家的保護神，希望能帶來智慧、藝術及和平的能量。

燈區搭配以北義大利科莫湖為特色的建築，堪稱網美必拍夢幻景點，每晚17:30-22:00間，每個整點與半點的時刻，都將有奇光星願燈光展演，想來拍照的民眾千萬不能錯過。

另一個特色燈區，就是位在雙樂園中間廣場的「許願之星」，分別有高5米、3米、2.5米的紫、紅、藍色的大型聖誕球；其中，紫色主燈可讓7至8人走入燈中，搭配後方麗寶福容大飯店彩色玻璃牆外觀，繽紛夜景相當吸睛，在充滿星光造形燈的包圍下，期許來年的願望都能實現。

而在麗寶Outlet A區水花園廣場內有「流星花園」燈區，星光燈串圍繞一棵全台獨家、擁有500年樹齡的地中海原生種橄欖樹，麗寶集團耗資千萬特聘日本知名植物獵人，自地中海引進並悉心照護，現已開枝散葉茂密茁壯，營造悠閒浪漫渡假氛圍，更是期待橄欖樹象徵希望與和平，滿載著地中海遠渡重洋的祝福，搭配耶誕燈光創造濃濃的異國氛圍。

「你的心願，我來實現！」麗寶樂園渡假區今年與台中家扶合作，邀請500位台中家扶孩童，親手寫下他們最想得到的耶誕禮物，並於麗寶樂園官方臉書粉絲頁相簿公告，民眾只要在照片下方留言即可參加；有些小朋友因為書包太小希望能更換，也有住在山區的孩童因天氣轉涼想要一條電熱毯，還有不少寫到想要手錶、上學就不會遲到等等的小心願，都將透過民眾的愛心替他們一圓希望。

由於疫情影響各行各業，也導致社福團體近年的善款減少，麗寶樂園渡假區本次也捐贈30萬元，希望能善盡企業社會責任，並透過心願募集活動，邀請社會大眾一起成為寒冬中點亮希望的溫暖能量。

麗寶樂園渡假區表示，場域內各有精彩耶誕活動，如探索世界正值耶誕檔期，推出「POPA聖誕歡樂大遊行」，今年由高蹺聖誕老人帶頭出場，帶領著胡桃鉗士兵、舞動彩帶的聖誕精靈帶來精彩舞蹈，重頭戲則為會放出下雪魔法的雪花車，讓大小朋友不用出國就能體驗下雪美景；「雙人聖誕饗宴套票」包含探索世界全票2張，還有聖誕烤雞，雙人價1650元。

此外，麗寶Outlet Mall即日起至明年1/2舉行耶誕慶活動，當日單筆消費滿6000元，就送落羽松祕境門票乙張，送完為止；還有眾多餐飲品牌推出聖誕8折優惠，包括莫凡彼星空聖誕饗宴1288元、這一小鍋雙人套餐768元，以及CITIZEN、TOKUYO等品牌，推出買一送一優惠。