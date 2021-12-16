香港是亞洲歡度冬日節慶的最佳城市之一，今年「香港繽紛冬日巡禮」移師西九文化區，在藝術公園以法國童話小鎮為靈感，打造高6層樓的巨型聖誕樹及聖誕小鎮，各大商場及景點也換上耶誕主題布置。

西九文化區是香港嶄新的藝術文化園區，今年聖誕小鎮首次由中環移師至西九文化區，藝術公園頓時變身為歐陸聖誕小鎮，以法國童話夢幻小鎮為設計範本，打造逾6層樓高的超吸睛20米巨型聖誕樹以及8間佈置精緻的聖誕小屋，營造溫馨浪漫的節日氣氛，閃閃生輝的巨型聖誕樹掛滿裝飾和花環，隨著音樂及燈光變化與維多利亞港美景互相輝映，耶誕小屋也閃耀著耶誕馴鹿、古典燈柱及節慶裝飾，過節氣氛相當濃厚。

每到此時，最令人期待的莫過於香港各大商場的創意主題新裝，今年更加入擁有廣大粉絲喜愛的聯名主題，如迪士尼、哈利波特、東方快車等，而身處外地的粉絲即便不能親身參與，也能透過美照感受香港8個聖誕檔期的打卡熱點。

香港迪士尼樂園園區也已飄散濃厚節慶氣氛。（香港迪士尼樂園提供）

和迪士尼朋友歡慶白色聖誕 –香港迪士尼樂園

香港迪士尼樂園度假區以「A Disney Christmas」為主題帶來難忘驚喜的冬日喜悅。樂園將從白天到晚上飄送皚皚白雪，放眼盡是璀璨閃亮的應節裝飾。色彩繽紛的聖誕樹，加上多個精彩節慶活動，為旅客創造窩心溫馨的奇妙時刻。

香港海洋公園「好想聖誕」帶來溫馨的歐陸聖誕氣息。（香港海洋公園提供）

體驗歐洲聖誕之旅 – 香港海洋公園

香港海洋公園推出「好想聖誕」主題活動，五光十色的聖誕燈飾及大型聖誕樹將照亮整個海濱樂園廣場，帶來溫馨的歐陸聖誕氛圍。「好Chill．歐遊巿集」令人沉醉於聖誕傳統節目，夢幻水都的多媒體光雕投影匯演帶來多重感官震撼，增添醉人的浪漫氣息。

荃新天地打造《冰雪奇緣》主題場景。（荃新天地提供）

冰雪夢幻王國現身 – 荃新天地

荃新天地今年變身成唯美動人的冰雪天地，將迪士尼動畫《冰雪奇緣》場景重現，彷彿置身鋪滿白雪的冰雪國度，除了有掛滿雪寶的許願聖誕樹、圓拱型的華麗水晶庭園，更有主角艾莎、安娜及雪寶雕像現身其中，晶瑩剔透的冰雪城堡處處都是打卡點。

置地廣場變身充滿童趣的大型玩具屋（置地廣場提供）

超嗨的聖誕童趣玩具屋 – 置地廣場

置地廣場以童趣、歡樂氛圍做為佈置主題，今年變身大型玩具屋，抬頭可見一列長達28公尺的聖誕列車橫越空中，於不同角落設有4款體驗遊戲，讓逛累商場的大小朋友一起挑戰。此外，活動遊戲和攤位所有收益，將全數撥捐慈善機構，讓大家都能有個溫暖的聖誕。

MegaBox 重現《哈利波特》經典魔法場景「活米村」。（MegaBox提供）

重現哈利波特魔法經典場景活米村 – MegaBox

風靡全球各地的《哈利波特》在今年登陸香港MegaBox，與韓國知名插畫家合作，以插畫風格及色彩還原，將故事內魔法世界場景「活米村」經典呈現。此大型裝置每逢整點會上演夢幻飄雪，每間商店櫥窗頓時變得五光十色，魔法裝置同時也動起來，彷彿置身魔法世界中。

海港城佈置許多曲奇造型動物讓人拍照。（海港城提供）

聖誕客運站 – 海港城

每年香港海港城商場的聖誕佈置都是遊客的必去景點，為大家締造不少美好回憶和驚喜，今年海港城的聖誕裝置以「聖誕客運站」為主題，迎接每一位準備展開聖誕旅程的旅客，曲奇餅乾造型的可愛動物們齊聚於海運大廈露天廣場，超適合親子一同造訪。

LED燈牆及燈飾帶領遊客進入Disney+的奇幻宇宙。（東尖沙咀地產發展商聯會提供）

閃爍尖東耀香江2021 – 尖東

尖沙咀中心及帝國中心今年以耳目一新的方式慶祝佳節到來，8萬2千顆變色LED圓點所組成的LED燈牆，獨家播放包括迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰等聖誕影片，為粉絲帶來震撼視覺饗宴，絢麗奪目的聖誕燈飾照耀維港兩岸，為全城送上美麗景致。麼地里的聖誕燈海也走進 Disney+ 宇宙，配合雪花伴襯閃耀亮眼，營造溫馨浪漫的冬日氣氛。

ifc mall設置出復古中央車站搭配傳奇東方快車的場景。（ifc mall提供）

探索傳奇列車的魅力來場聖誕鐵路之旅 – ifc mall

以引人入勝的鐵道時光揭開百年傳奇火車背後的故事，復古中央車站搭配傳奇東方快車，在聖誕歌聲與徐徐響起的汽笛聲中帶領遊客重返昔日場景。坐在列車內觀賞窗外宜人冬季森林景致，宛如參與一場歐洲豪華鐵路之旅，重溫百年前豪華火車的體驗。

此外，今年香港將復辦實體跨年倒數活動，並首次以大型戶外演唱會形式在西九文化區舉辦，演唱會陣容包括香港年輕人氣歌手MIRROR，現場並由獲譽為亞洲頂尖古典管弦樂團之一的香港管弦樂團擔任伴奏，一起攜手呈獻一場萬眾期待的跨年演唱會。在將踏入2022年之際，全新開幕的M+博物館將於外牆大螢幕上亮起倒數時鐘，讓全場齊聲倒數，螢幕外牆更會以15種語言向全球送上新年祝福。