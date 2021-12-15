綠營台中市長人選尚未出爐，被點名的立法院副院長蔡其昌、立委何欣純，甚至是前市長林佳龍等都是強棒，台中市長盧秀燕不敢輕忽，很多市政行程，比起以往議員出席頻率大增，盧也不吝在活動中介紹當地議員爭取地方建設功勞，以鴨子划水方式發揮超強母雞角色。

民進黨六都市長人選，將由黨主席蔡英文徵召，台中市下屆志在百里侯的戰將，皆以「機會是給準備好的人」，爭取點將錄登金榜。

盧秀燕是六都唯一女性首長，在下屆市長選舉中，身負最強母雞角色，小雞也力挺母雞，台中市近年來外移人口多，成為台中市關鍵的中間選民，盧秀燕「媽媽市長」形象，對普羅大眾及婦女選民具好感度。

近來民眾關切四項公投，盧秀燕強調守護食安、保護人民健康、節省人民時間等的主張，她都支持，現正值市政總質詢期間，不管是政治操作逼她表態，或挖洞給盧秀燕跳，盧態度明確，未成公投熱議箭靶。

盧秀燕不只擔任國民黨籍台中市議員的母雞，其他縣市選情還希望有「母雞外溢效應」，以市府公開行程觀之，過去議員到場大約兩三人，就算現值議會總質詢，一早或晚間的公開行程，還有很多議員，甚至會跨選區來站台相挺。

「現在盧市長出席很多的行程，其實都跟政績相關」，藍營人士說，不管是已經完工的，還是已經開工，很多建設都是市長與議員相互配合爭取，魚幫水、水幫魚，選戰打團體戰，為選情加分。

盧秀燕這三年來執政，沒有太大負面風評，擔任母雞是一個方向，也是選舉趨勢，市議員與將要投入選舉的參選人，緊靠母雞，不是急靠派系與利益，共同目標是勝選，盧秀燕母雞帶小雞，與來勢洶洶的民進黨直球對決。

以盧秀燕目前在黨內地位，已不能只顧自己連任選戰，無可避免必須扛起母雞責任，迎戰包括民進黨、民眾黨、時代力量等在野黨，盧是中台灣的領頭羊，不能被搶灘成功。

台中市一向被視為搖擺州，這屆市長選舉，盧秀燕在選前一、兩個月，沒有人看出她能入主台中市政府，「不敗女王」連任的前哨戰，遭遇公投選舉，國民黨界定為對民進黨不信任投票，盧秀燕已表明會去投票，對明年底市長與市議員選舉，是否有鐘擺效應，公投結果是選舉風向球。