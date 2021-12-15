不少小孩都曾鬧過脾氣不想去上學，雖然家長可強制送進學校，但這位爸爸選擇另一種方式，讓兒子心甘情願要回學校上課，不少網友大讚是「最棒的教育」、「痛苦是比較出來的」。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文，表示同事的兒子吵著不想去上學，身為人父的他並未斥責，還幫兒子請假一天，決定安排一場「機會教育」，帶著兒子去做村里的勞動服務，整理環境撿垃圾。

兒子吵鬧不去上學，老爸出招帶去勞動服務，讓兒子體驗工作的辛苦。（圖／翻攝爆廢公社）

撿了一整天的垃圾，讓男童吃不消，坐在路旁休息都快睡著。（圖／翻攝爆廢公社）

從貼文分享的照片可見，小男童戴著棒球帽、揹著竹簍，沿路水溝和樹叢一一撿起垃圾，最後累到坐在路邊閉眼休息。原PO表示，同事說會讓兒子去做勞動服務，不只貢獻環境，也要他體驗「工作」的感覺，忙了一整天下來，兒子就改口說「想上學了」。

爸爸的教育方式讓不少網友喊讚，「最棒的教育，比任何打罵都有效」、「教育兼做環保，很讚」、「言教不如身教的典範」、「現代問題需要現代手段」，也有人笑說，「不上課就上班的概念，我可以都不要嗎XD」、「撿垃圾他只會正常上學，帶他搬磚塊才會用功讀書」、「痛苦是比較出來的」。

不過也有其他家長分享反效果案例，「我試過了，結果晚上跟我說明天還要去」、「我帶過小孩去海邊撿，但怎越撿越開心，還撿了一堆貝殼」、「我老公帶去工地挖一天沙，我兒子竟然說明天還想去」、「我家的屁孩們特愛跟我老公去工地工作，因為有錢賺」。