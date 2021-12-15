中華工程將打造新北市規模最大科技園區，中華工程董事長朱蕙蘭今（15）日表示，位於新北市土城工業區的AI智慧園區開發案，正式定名為「中工雲宇宙」產業園區，未來該園區將依據雲端技術、人工智慧及元宇宙等概念進行設計規劃，預計2025年第2季完工，打造全台首座同時運用5G＋AIoT＋ESG，引領企業智造新未來的園區。

朱蕙蘭表示，「中工雲宇宙」將規劃為2幢立體化廠房，總樓地板面積約10.7萬坪，可售面積約8萬坪。目前規劃，是一半保留不賣，一半對外出售，以享有長期穩定的收益。

朱蕙蘭表示，土城工業區1975年由中工負責開發完成，40餘年後再推出位於園區基地面積約1.6萬坪，總樓地板面積約10.7萬坪的「中工雲宇宙」產業園區，將藉由5G＋AIoT將智慧建築、智慧工廠、智慧物流導入廠房規劃中，更將運用建築資訊化建模技術（BIM）與數位孿生（Digital Twin）與未來虛實整合的元宇宙概念接軌。

中工表示，「中工雲宇宙」產業園區更將規劃防疫動線、零接觸式的防疫電梯、當層排氣與可部分開窗的通風設計，讓未來進駐的廠商與員工更加安心。

中工表示，展望2022年，中工將持續發展海外事業、建設開發、產業園區開發及營建工程四大重點項目。

目前營造本業國內在手工程案共23件，承攬合約高達984億元，截至2021年11月止，已完成約323億元，尚有約661億元待執行。