一名人妻發了一篇1500字的長文，吐露心中長期苦水，表示婆婆偏心小叔，她與丈夫幫小叔付了7年薪水，丈夫還拉弟弟進入自己的事業，最後達到年收入近百萬，但其實小叔往往只是輕鬆做，但工程款卻對半分，最後甚至還背著哥哥想私接工程。人妻忍不住向婆婆埋怨，卻遭婆婆指責挑撥離間。

「老公的愚孝，快讓我起肖」，人妻在爆料公社App匿名公社發文抱怨，表示自己與丈夫和4個孩子住在婆婆名下的房子，因某些因素，不讓小叔回家住，讓他在外租房，7年來房租由婆婆、丈夫幫忙分攤。

原PO表示，老公不想讓逐漸年邁的婆婆，常常為了無所事事都跟她拿錢用的小叔而煩惱，去年把弟弟拉著進入自己的事業，也讓弟弟在整整一年之中，有了將近快要100萬的收入，但是期間每一場工作，總是原PO和老公工作做的份量遠遠超出於小叔，但工程所得卻跟工作量極少的小叔對半分，甚至還有工程小叔一天都沒去工地，「一場一個月的工程，小叔只去了四天，就分得將近30多萬的所得，而我這個做老婆的，足足去了一個多月，卻一毛都沒得到」。

更誇張的是，小叔竟背後偷偷找老公工作上各方主要聯絡人，想要進行合作，但沒有任何人理他，反而通知原PO老公。

原PO替老公覺得委屈，向婆婆說出了小叔的作為，卻讓婆婆認為她在挑撥離間他們兄弟，對她講話的口氣就和以前不一樣了，更甚至在家中群組視她不存在一樣。

而老公會承受這一切的原因，都是一句「我不想讓媽媽再擔心他了，媽有年紀了」，加上小叔對他們的孩子都很好，所以就多承擔點。

網友們看完人妻的抱怨紛紛回應：「老公不挺妳，大概也都不用說了!」、「老公才是關鍵⋯⋯妳必須想辦法讓老公明白，就算妳們把全部財產給小叔，婆婆依舊只會擔心小叔，不會管你們死活」、「我老公的哥哥今年42歲，已經8年沒工作了，只因他媽要他考公家機關，全家仰賴我公公的退休金過日子」、「溺愛真是一把刀刃，慢慢的宰殺一個人的一生！」。